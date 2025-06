Call of Duty: Black Ops 7: Keine Jetpacks durch Entwickler bestätigt

Image: Activision Publishing Inc.

Der Entwickler von Call of Duty: Black Ops 7 bestätigte, dass es keine Jetpacks im neuen Teil geben.

Gerüchte um ein Feature in Call of Duty: Black Ops 7 stellen sich als falsch heraus. Im Call Of Duty-Podcast bestätigte Entwickler Treyarch, es wird keine Jetpacks im Shooter geben.

Call of Duty: Black Ops 7 spielt im Jahr 2035. Die Vermutung liegt daher nahe, dass in dieser Zukunftsvision auch ein Jetpack zum Einsatz kommen könnte, denn Protagonist David Mason wird „sich mit modernster Technologie gegen einen manipulativen Feind wehren“, wie es bei der Ankündigung hieß.

Was die Fortbewegung betrifft, bestätigte der Entwickler, dass es „eine Evolution der Omnibewegung“ geben wird.