Call of Duty: Black Ops 7: Kinoreifer Zombies-Trailer veröffentlicht

Image: Activision Publishing Inc.

Im Ashes of the Damned-Trailer zum Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 treffen zwei bekannte Gruppen aufeinander.

Einen Ausflug in den Dunkeläther unternimmt die Gruppe um werden Grigori Weaver im kinoreifen Trailer zum Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7.

Den Trailer haben wir euch nachfolgend in Deutsch und Englisch eingebunden.

„Nach einer epischen Schlacht in dem Hauptquartier von Projekt Janus werden Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie „Mac“ Carver und Maya Aguinaldo plötzlich in den Dunkeläther transportiert, wo sie von vier bekannten Gesichtern aus der Vergangenheit empfangen werden.“

Call of Duty: Black Ops 7 ist ab dem 14. November 2025 erhältlich und wird vom ersten Tag mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. PC Game Pass spielbar sein.

Deutsch:

Englisch:

  3. Katanameister 199520 XP Grub Killer God | 17.09.2025 - 15:58 Uhr

    Hab den Trailer gestern Abend gesehen, hab schon richtig Vorfreude auf den Zombiemodus, hoffentlich gibt es jetzt 8 Teammitglieder in den Missionen.

    0
  4. RumRoGERs 94705 XP Posting Machine Level 2 | 17.09.2025 - 16:30 Uhr

    Also Zombie Modus hat mir in BO6 gar nicht gefallen. Hoffentlich wird der neue besser ^^

    0

