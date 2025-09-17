Call of Duty: Black Ops 7: Kinoreifer Zombies-Trailer veröffentlicht

Im Ashes of the Damned-Trailer zum Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 treffen zwei bekannte Gruppen aufeinander.

Einen Ausflug in den Dunkeläther unternimmt die Gruppe um werden Grigori Weaver im kinoreifen Trailer zum Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7.

Den Trailer haben wir euch nachfolgend in Deutsch und Englisch eingebunden.

„Nach einer epischen Schlacht in dem Hauptquartier von Projekt Janus werden Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie „Mac“ Carver und Maya Aguinaldo plötzlich in den Dunkeläther transportiert, wo sie von vier bekannten Gesichtern aus der Vergangenheit empfangen werden.“

Call of Duty: Black Ops 7 ist ab dem 14. November 2025 erhältlich und wird vom ersten Tag mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. PC Game Pass spielbar sein.

Deutsch:

Englisch: