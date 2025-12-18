Call of Duty: Black Ops 7: Kollaboration mit Fallout-Serie angeteasert

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 und Prime-Videos Fallout Serie starten eine Kollaboration im Shooter.

Ihr seid Fans der Serie Fallout und spielt Call of Duty: Black Ops 7? Dann könnt ihr bald als einer der Seriencharaktere im Shooter im passenden operator-Skin eure Abschüsse machen.

Auf Social-Media teaserte man die Kollaboration zwischen den beiden Marken für Season 01 Releoaded von Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone an.

Im Teaser sind die drei Hauptfiguren Lucy MacLean, Maximus und der Ghoul zu sehen – sie werden wohl als Operatoren spielbar sein, wenn der Shooter mit Reloaded in die zweite Halbzeit von Season 01 geht.

Was meint ihr: Passt diese Art von Kollaboration mit dem Shooter?

Season 2 der Serie Fallout läuft jetzt mit wöchentlichen Folgen auf Prime Video.


  1. Hammerlore 21180 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.12.2025 - 15:24 Uhr

    Finde ich auch grundsätzlich cool. Das Spiel ist nur leider nicht für mich.
    Aber besser doch solche Kooperationen als irgendwelchen generischen Cosmetics

