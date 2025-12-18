Call of Duty: Black Ops 7: Kollaboration mit Fallout-Serie angeteasert

Ihr seid Fans der Serie Fallout und spielt Call of Duty: Black Ops 7? Dann könnt ihr bald als einer der Seriencharaktere im Shooter im passenden operator-Skin eure Abschüsse machen.
Auf Social-Media teaserte man die Kollaboration zwischen den beiden Marken für Season 01 Releoaded von Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone an.
Im Teaser sind die drei Hauptfiguren Lucy MacLean, Maximus und der Ghoul zu sehen – sie werden wohl als Operatoren spielbar sein, wenn der Shooter mit Reloaded in die zweite Halbzeit von Season 01 geht.
Was meint ihr: Passt diese Art von Kollaboration mit dem Shooter?
Season 2 der Serie Fallout läuft jetzt mit wöchentlichen Folgen auf Prime Video.
Okie dokie – stay focused, stay alive ☢️@FalloutonPrime is coming to Call of Duty in Season 01 Reloaded 💥 pic.twitter.com/uyFl3mRDkG
— Call of Duty (@CallofDuty) December 17, 2025
Finde ich auch grundsätzlich cool. Das Spiel ist nur leider nicht für mich.
Aber besser doch solche Kooperationen als irgendwelchen generischen Cosmetics
Bin mal gespannt wie das aussieht.