Call of Duty: Black Ops 7: Koop-Kampagne endet in 32-Spieler-Erfahrung auf Avalon

Details zum neuen Spielerlebnis „Endgame“, dem Finale der Kampagne von Call of Duty: Black Ops7, hat Treyarch jetzt verraten.

Die Koop-Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 endet zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe mit „Endgame“, einer neuen geteilten Spielerfahrung für bis zu 32 Spieler.

Nach Abschluss der ersten elf Koop-Missionen wird der Spielmodus „Endgame“ freigeschaltet, in dem Spieler als Teil der JSOC-Einheit die weitläufige Welt von Avalon erkunden, toxische Gefahrenzonen bekämpfen und die letzten Kommandoposten der Gilde aufspüren.

Der Modus bietet Platz für bis zu 32 Spieler in Vierergruppen und zeichnet sich durch hohe Wiederspielbarkeit aus: mit dynamischen Einsätzen, eskalierenden Kampfzonen, individuellen Fähigkeiten und Waffenfortschritt, wobei spezielle Tarnungen für alle 30 Startwaffen freigeschaltet werden können.

Entwickler Treyarch gewährt in einem Video sowie einem separaten Artikel ausführliche Informationen zur neuartigen Spielerfahrung des Shooters, der am Freitag für Konsolen und PC erscheint.