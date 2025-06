Call of Duty: Black Ops 7: Koop-Kampagne und Zombies bestätigt

Call of Duty: Black Ops 7 wird Spielern eine Koop-Kampagne, Multiplayer und Zombies bieten.

Das neue Call of Duty-Erlebnis entführt die Spieler in das Jahr 2035 und bietet die bisher verblüffendste Black Ops-Story.

Call of Duty: Black Ops 7 ist die erste aufeinanderfolgende Veröffentlichung der beliebten Black Ops-Serie und spielt mehr als 40 Jahre nach den Ereignissen von Black Ops 6.

Die Welt ist in Gefahr und steht am Rande des Chaos. David Mason und sein Team haben die Aufgabe, sich gegen einen manipulativen Feind zu wehren, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.

In Black Ops 7 können sich die Spieler mit Freunden zusammentun oder alleine in einer aufregenden neuen Koop-Kampagne spielen, in ein unverwechselbares Multiplayer-Erlebnis mit brandneuen Karten und Waffen aus der nahen Zukunft eintauchen und sich dem nächsten verdrehten Kapitel der rundenbasierten Zombies im Herzen des Dunklen Äthers stellen.

Schaut euch hier nochmal den erste Teaser an: