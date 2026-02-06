Call of Duty: Black Ops 7: Kostenlos spielen & doppelte XP

Activision hat den Season 02 Free Trial Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht – und der bringt eine klare Botschaft: „No more watching from the sidelines.“ Ab sofort bis 9. Februar könnt ihr den neuesten Black‑Ops‑Ableger komplett kostenlos spielen und gleichzeitig von Double XP profitieren.

Der Free Trial umfasst die wichtigsten Multiplayer‑Inhalte der aktuellen Season und gibt euch die Möglichkeit, Waffen, Operatoren und Loadouts in vollem Tempo freizuschalten. Für viele von euch dürfte das die perfekte Gelegenheit sein, in Black Ops 7 reinzuschnuppern oder nach einer Pause wieder einzusteigen.

Season 02 gilt als einer der größten Content‑Drops seit Launch – neue Maps, neue Modi und frische Progression‑Systeme inklusive.