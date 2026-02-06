Call of Duty: Black Ops 7: Kostenlos spielen & doppelte XP

3 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 Season 02: Kostenlos spielen & doppelte XP – Trailer bestätigt Free Trial!

Activision hat den Season 02 Free Trial Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht – und der bringt eine klare Botschaft: „No more watching from the sidelines.“ Ab sofort bis 9. Februar könnt ihr den neuesten Black‑Ops‑Ableger komplett kostenlos spielen und gleichzeitig von Double XP profitieren.

Der Free Trial umfasst die wichtigsten Multiplayer‑Inhalte der aktuellen Season und gibt euch die Möglichkeit, Waffen, Operatoren und Loadouts in vollem Tempo freizuschalten. Für viele von euch dürfte das die perfekte Gelegenheit sein, in Black Ops 7 reinzuschnuppern oder nach einer Pause wieder einzusteigen.

Season 02 gilt als einer der größten Content‑Drops seit Launch – neue Maps, neue Modi und frische Progression‑Systeme inklusive.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Economic 93805 XP Posting Machine Level 2 | 06.02.2026 - 20:10 Uhr

    Extra noch auf der Platte gelassen für das nächste free Weekend.
    Mal die neuen Maps anschauem.

    0

Hinterlasse eine Antwort