Call of Duty: Black Ops 7: Kostenlose Spielwoche im Multiplayer live

In Call of Duty: Black Ops 7 sind Multiplayer und Zombies jetzt eine Woche lang kostenlos spielbar.

Die kostenlose Spielwoche zu Call of Duty: Black Ops 7 ist offiziell gestartet und lädt bis zum 22. Dezember dazu ein, den neuesten Teil der Erfolgsreihe ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren.

Spieler erhalten Zugang zum umfangreichen Multiplayer, der auf über 20 Karten stattfindet und eine breite Palette an Modi bietet – von klassischen Team-Deathmatches hin zu taktisch anspruchsvollen Varianten, die das Zusammenspiel und die Reaktionsfähigkeit der Community auf die Probe stellen.

Ein besonderer Höhepunkt ist das beliebte Zombies-Erlebnis, das ebenfalls Teil der Probierwoche ist. Hier gilt es, gemeinsam mit Freunden oder allein gegen endlose Wellen Untoter zu bestehen, neue Strategien zu entwickeln und die typischen Geheimnisse der Karten zu entschlüsseln, die seit Jahren fester Bestandteil der Reihe sind.

Wer nach der kostenlosen Testphase weiterspielen will, profitiert aktuell von einem Rabatt von bis zu 30 % auf den Shooter.