Call of Duty: Black Ops 7: Kostenlose Spielwoche im Multiplayer live

Die kostenlose Spielwoche zu Call of Duty: Black Ops 7 ist offiziell gestartet und lädt bis zum 22. Dezember dazu ein, den neuesten Teil der Erfolgsreihe ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren.
Spieler erhalten Zugang zum umfangreichen Multiplayer, der auf über 20 Karten stattfindet und eine breite Palette an Modi bietet – von klassischen Team-Deathmatches hin zu taktisch anspruchsvollen Varianten, die das Zusammenspiel und die Reaktionsfähigkeit der Community auf die Probe stellen.
Ein besonderer Höhepunkt ist das beliebte Zombies-Erlebnis, das ebenfalls Teil der Probierwoche ist. Hier gilt es, gemeinsam mit Freunden oder allein gegen endlose Wellen Untoter zu bestehen, neue Strategien zu entwickeln und die typischen Geheimnisse der Karten zu entschlüsseln, die seit Jahren fester Bestandteil der Reihe sind.
Wer nach der kostenlosen Testphase weiterspielen will, profitiert aktuell von einem Rabatt von bis zu 30 % auf den Shooter.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab es runtergeladen und bin fleißig am zocken. Läuft echt gut. Man findet sich gleich zurecht. Macht echt Laune. Bin am überlegen ob ich mir den Gamepass hole und es weiter zocke wenn kostenlose Woche vorbei ist.
Ich kanns mir einfach nicht verkneifen 🙂
Fast 3 Stunden nachdem die news gepostet wurde noch kein einziger Kommentar von wegen man sei ja mit Battlefield beschäftigt.
Also kurz steam geschaut und… Alles klar 🙂
Letzte Dienstag 133k Max, diesen wieder weniger runter auf 111k max.
CoD 52k vs 49k.
Scheint ja Bestens zu laufen für EA 😉
Hier,extra für dich…Ich hab keine Zeit für CoD weil ich im Moment viel zu sehr mit Battlefield 6 beschäftigt bin.
Na dann bleib bloß dabei und versuch die 100k bis Ende des Jahres zu halten 😉
vielleicht nochmal reinschauen, es zündet aber einfach nicht
Ich kann mit dem Setting nicht soviel anfangen.
Allen sonst viel Spaß damit