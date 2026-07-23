Call of Duty: Black Ops 7: Krempelt die Spielersuche um – diese Klassiker sind das Vorbild

Call of Duty: Black Ops 7 verändert mit Saison 05 das Matchmaking und orientiert sich dabei an Black Ops und Black Ops II.

Mit Call of Duty: Black Ops 7 wird die Spielersuche im Mehrspieler ab Saison 05 verändert. Die Verantwortlichen reagieren damit auf Spielerdaten und das Feedback der Community und orientieren sich für das neue Matchmaking-System an früheren Teilen der Black-Ops-Reihe.

Nach eigenen Angaben habe man im vergangenen Jahr viel darüber gelernt, welche Aspekte der Spielersuche für die Spieler wichtig sind. Gleichzeitig habe die anhaltende Begeisterung für Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II gezeigt, dass zahlreiche Elemente dieser Multiplayer-Erfahrungen bis heute geschätzt werden.

Black-Ops-Klassiker dienen als Vorbild

Mit Saison 05 wird deshalb ein neues System für die Spielersuche eingeführt, das von diesen Klassikern inspiriert wurde.

Die Änderungen betreffen Black Ops Classic, Schnelles Spiel und Partyspiele in Call of Duty: Black Ops 7. Wie genau sich das neue System technisch von der bisherigen Spielersuche unterscheidet, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Die Entwickler wollen nach der Einführung weiteres Feedback sammeln und die Erfahrungen der Spieler berücksichtigen.

Offene Listen bleiben erhalten

Gleichzeitig verschwinden die bereits vorhandenen offenen Listen nicht aus Call of Duty: Black Ops 7. Diese sollen weiterhin zur Verfügung stehen.

Auch beim kommenden Call of Duty: Modern Warfare 4 setzt Activision zunächst auf dieses Konzept. Offene Listen sollen ebenfalls Bestandteil der Beta von Modern Warfare 4 sein.

Damit werden für Call of Duty künftig unterschiedliche Ansätze bei der Spielersuche erprobt, während die Entwickler weiterhin auf Spielerdaten und Community-Feedback setzen.