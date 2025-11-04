Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer und Pre-Load-Termin bereiten auf den größten Black Ops-Teil aller Zeiten vor

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November – Pre-Load startet am 10. November! Hier ist der offizielle Launch-Trailer zu sehen.

Mit Call of Duty: Black Ops 7 steht der bislang größte und ambitionierteste Teil der beliebten Shooter-Reihe kurz vor dem Start.

Der neue Titel aus dem Hause Activision erscheint offiziell am 14. November 2025 und verspricht ein intensives Spielerlebnis mit einer packenden Kampagne, modernisiertem Multiplayer und umfangreichen Inhalten zum Launch. Spieler, die Call of Duty: Black Ops 7 bereits vorbestellen, können den Pre-Load ab dem 10. November starten und sind damit pünktlich zum Release bereit, um sofort loszulegen.

Der Launch Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 gibt einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die actiongeladenen Missionen, die neuen Waffen und die spektakuläre Inszenierung, die das Spiel zu einem der größten Releases des Jahres machen. Mit überarbeiteten Spielmodi, detailreichen Umgebungen und einer filmreifen Präsentation zielt Call of Duty: Black Ops 7 darauf ab, sowohl Veteranen der Reihe als auch neue Spieler gleichermaßen zu begeistern.