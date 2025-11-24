Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Woche zeigt massiven Rückgang

Call of Duty: Black Ops 7 erlebt einen deutlich schwächeren Start als erwartet und bleibt in Europa klar hinter Battlefield 6 zurück.

Obwohl der neue Call of Duty-Teil die wöchentlichen Verkaufscharts anführte, zeigen die Daten von GSD einen drastischen Rückgang der Launch-Woche: Die physischen und digitalen Verkäufe von Black Ops 7 liegen 63 Prozent unter denen von Battlefield 6.

Für eine Marke, die auf Xbox Series X|S, PlayStation und PC traditionell enorme Reichweiten erzielt, ist dieser Absturz besonders ernüchternd.

Zusätzlich schätzt Chris Dring von The Game Business, dass die Verkaufszahlen von Black Ops 7 mehr als 50 Prozent unter denen von Call of Duty: Black Ops 6 liegen.

Der Rückgang betrifft sowohl digitale Verkäufe im Xbox Store und PlayStation Store als auch physische Editionen im Einzelhandel. Trotz der hohen Spielerzahl durch die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass bleibt der kommerzielle Erfolg bislang weit hinter den Erwartungen zurück.

Aktuell liegen keine verlässlichen Daten zu den USA vor, einem der wichtigsten Märkte für die Xbox- und Call of Duty Community. Damit bleibt unklar, ob Black Ops 7 dort stärker abschneidet oder ob sich der deutliche Trend aus Europa fortsetzt.

Für Publisher Activision und Entwickler Treyarch fällt besonders auf, dass sie sich seit dem Start des Shooters nicht öffentlich zu den Verkaufszahlen geäußert haben, was in der Gaming-Branche häufig als Zeichen für enttäuschende Ergebnisse gewertet wird.

Für Xbox-Spieler und Shooter-Fans ist die Entwicklung deshalb relevant, weil sich das Kräfteverhältnis im hart umkämpften Markt der AAA-Shooter verändert.

Battlefield 6 behauptet sich in Europa als kommerziell erfolgreichste Shooter-Neuerscheinung 2025, während Call of Duty: Black Ops 7 trotz Game Pass Boost und großer Community schwächer startet als erwartet.