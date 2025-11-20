Call of Duty: Black Ops 7: Legendäre Karte Nuketown ab heute spielbar

Nuketown 2025 kehrt in Call of Duty Black Ops 7 zurück – Xbox Spieler dürfen jetzt loslegen!

Mit Nuketown 2025 kehrt eine der bekanntesten Karten der Call of Duty Black Ops-Reihe in Call of Duty: Black Ops 7 zurück und bietet euch auf Xbox Series X, Xbox Series S und anderen Plattformen erneut rasantes Multiplayer-Action-Gameplay.

Die ikonische Nachbarschaft wird in neuem Look und mit modernen Gameplay-Elementen präsentiert, wodurch sowohl Veteranen als auch neue Spieler sofort ins Geschehen eintauchen können.

Nuketown 2025 ist ab heute verfügbar und liefert klassische Black Ops Action, intensive Gefechte auf engem Raum und zahlreiche strategische Möglichkeiten, die die Karte zu einem festen Bestandteil der Multiplayer-Erfahrung machen.