Call of Duty: Black Ops 7: Legendäre Karte Nuketown ab heute spielbar

Mit Nuketown 2025 kehrt eine der bekanntesten Karten der Call of Duty Black Ops-Reihe in Call of Duty: Black Ops 7 zurück und bietet euch auf Xbox Series X, Xbox Series S und anderen Plattformen erneut rasantes Multiplayer-Action-Gameplay.
Die ikonische Nachbarschaft wird in neuem Look und mit modernen Gameplay-Elementen präsentiert, wodurch sowohl Veteranen als auch neue Spieler sofort ins Geschehen eintauchen können.
Nuketown 2025 ist ab heute verfügbar und liefert klassische Black Ops Action, intensive Gefechte auf engem Raum und zahlreiche strategische Möglichkeiten, die die Karte zu einem festen Bestandteil der Multiplayer-Erfahrung machen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool, danke für die Info. Na da spiele ich doch glatt nach der Xbox Partner Preview Show ein paar Runden. Ist die perfekte Shotgun-Map. Für mich als Nahkämpfer ideal.
Ich liebe die map, weil man sie sowohl mit Nahkampf als auch Fernkampf Waffen richtig gut spielen kann
Da bewundere ich die ganzen Leute die diese Map sogar mit Sniper spielen. Sturmgewehr/Maschinenpistole geht ja noch. Aber Sniper ist hier für mich definitiv Endlevel😂😂😂
Ich persönlich streife lieber mit der Shotgun umher.
Ich hoffe da kommen einige Schrotflinten ins Spiel. Würde mir den Straßenfeger von Cold war wünschen, aber denke eher die ist nicht zeitgemäß
Echt jetzt? Die machen sich doch selbst damit zur Lachnummer. Und dann sollen die Leute noch 80€ für das Spiel bezahlen.
Nuketown 24/7 ahuuuu
Geht immer die Map ist halt ein Klassiker wie die anderen Maps von den anderen Studios
WOOOP WOOOOP!
Kein Blackops ohne nuketown. Ich bin schon auf die aktuellen Anpassungen (am Design) gespannt
Ist wohl 1zu1 die Map von bo2
Gääääääääähn 😀
Recycelter Müll ☝️😅