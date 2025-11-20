Call of Duty: Black Ops 7: Legendäre Karte Nuketown ab heute spielbar

10 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Image: Activision Publishing Inc.

Nuketown 2025 kehrt in Call of Duty Black Ops 7 zurück – Xbox Spieler dürfen jetzt loslegen!

Mit Nuketown 2025 kehrt eine der bekanntesten Karten der Call of Duty Black Ops-Reihe in Call of Duty: Black Ops 7 zurück und bietet euch auf Xbox Series X, Xbox Series S und anderen Plattformen erneut rasantes Multiplayer-Action-Gameplay.

Die ikonische Nachbarschaft wird in neuem Look und mit modernen Gameplay-Elementen präsentiert, wodurch sowohl Veteranen als auch neue Spieler sofort ins Geschehen eintauchen können.

Nuketown 2025 ist ab heute verfügbar und liefert klassische Black Ops Action, intensive Gefechte auf engem Raum und zahlreiche strategische Möglichkeiten, die die Karte zu einem festen Bestandteil der Multiplayer-Erfahrung machen.

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1179410 XP Xboxdynasty Legend Gold | 20.11.2025 - 10:19 Uhr

    Cool, danke für die Info. Na da spiele ich doch glatt nach der Xbox Partner Preview Show ein paar Runden. Ist die perfekte Shotgun-Map. Für mich als Nahkämpfer ideal.

    • Banshee3774 132252 XP Elite-at-Arms Bronze | 20.11.2025 - 10:24 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich liebe die map, weil man sie sowohl mit Nahkampf als auch Fernkampf Waffen richtig gut spielen kann

      • Robilein 1179410 XP Xboxdynasty Legend Gold | 20.11.2025 - 10:32 Uhr
        Antwort auf Banshee3774

        Da bewundere ich die ganzen Leute die diese Map sogar mit Sniper spielen. Sturmgewehr/Maschinenpistole geht ja noch. Aber Sniper ist hier für mich definitiv Endlevel😂😂😂

        Ich persönlich streife lieber mit der Shotgun umher.

    • HakunaTraumata 109040 XP Master User | 20.11.2025 - 10:42 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich hoffe da kommen einige Schrotflinten ins Spiel. Würde mir den Straßenfeger von Cold war wünschen, aber denke eher die ist nicht zeitgemäß

  2. BasDom 18240 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.11.2025 - 10:19 Uhr

    Echt jetzt? Die machen sich doch selbst damit zur Lachnummer. Und dann sollen die Leute noch 80€ für das Spiel bezahlen.

  3. HakunaTraumata 109040 XP Master User | 20.11.2025 - 10:21 Uhr

    Nuketown 24/7 ahuuuu
    Geht immer die Map ist halt ein Klassiker wie die anderen Maps von den anderen Studios

  4. Banshee3774 132252 XP Elite-at-Arms Bronze | 20.11.2025 - 10:23 Uhr

    WOOOP WOOOOP!
    Kein Blackops ohne nuketown. Ich bin schon auf die aktuellen Anpassungen (am Design) gespannt

