Call of Duty: Black Ops 7: Mehrere Teaser-Trailer zur Weltpremiere veröffentlicht

Mehrere Teaser-Trailer enthüllen Details zur düsteren Zukunftsvision und neuen Bedrohung in Black Ops 7.

Mit der Veröffentlichung mehrerer Teaser-Trailer hat Activision die Weltpremiere von „Call of Duty: Black Ops 7“ eingeleitet, die am 19. Augut 2025 stattfinden wird.

Die Trailer zeigen eine düstere Zukunftsvision des Jahres 2035, in der die Welt durch psychologische Kriegsführung und globale Konflikte destabilisiert ist.

Schaut selbst:

„By 2035 your enemies won’t be human and neither will your defenders“ Worldwide gameplay reveal August 19 pic.twitter.com/TTQDRRRAQf — Call of Duty (@CallofDuty) August 15, 2025

A safer tomorrow starts today. Tap the link in our bio to learn more.#TheGuild | #BlackOps7 pic.twitter.com/Lx9iDGAI72 — Call of Duty (@CallofDuty) August 12, 2025

Und hier der erste Teaser, der mittlerweile schon 40 Millionen Aufrufe hat: