Call of Duty: Black Ops 7: Mehrere Teaser-Trailer zur Weltpremiere veröffentlicht

Mit der Veröffentlichung mehrerer Teaser-Trailer hat Activision die Weltpremiere von „Call of Duty: Black Ops 7“ eingeleitet, die am 19. Augut 2025 stattfinden wird.
Die Trailer zeigen eine düstere Zukunftsvision des Jahres 2035, in der die Welt durch psychologische Kriegsführung und globale Konflikte destabilisiert ist.
Schaut selbst:
Threats are everywhere📍📍📍#BlackOps7 pic.twitter.com/G1cYsU7uoy
— Call of Duty (@CallofDuty) August 15, 2025
„By 2035 your enemies won’t be human and neither will your defenders“
Worldwide gameplay reveal August 19 pic.twitter.com/TTQDRRRAQf
— Call of Duty (@CallofDuty) August 15, 2025
A safer tomorrow starts today.
Tap the link in our bio to learn more.#TheGuild | #BlackOps7 pic.twitter.com/Lx9iDGAI72
— Call of Duty (@CallofDuty) August 12, 2025
Und hier der erste Teaser, der mittlerweile schon 40 Millionen Aufrufe hat:
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab das Gefühl das dieser Teil besonders Kacke wird
Ohje.
0/10
Ja irgendwie , COD entwickelt sich auch null vorwärts außer bei den Skins 😅
Vielleicht brauchen die mal ein dicken Dämpfer .
BO6 wirkte am Anfang wie ein besseres COD , war am Ende schlimmer aber als MW2 2022.
Genau so sieht es aus.
Da machen auch Hijacked, Express und RAID nix weil einfach ganz andere Faktoren bei Call of Duty bei Jahren in die falsche Richtung gehen.
Solange sie sbmm, Cheater, dämliche skins usw drin haben bleibt es weiterhin eine Zumutung
Zombie Modus wird bestimmt wieder kacke. Die Zombies im Cold War war viel besser.
Es wird ja in einer fast schon dystopischen Zukunft spielen. Bin gespannt. Treyarch kann Spiele inszenieren.
Das game ist doch immer der selbe Dreck….
Das gute an COD Games ist ja das man dank GP ja garnix falsch machen kann😅da wird die Kampangne bei mir eins,zwei mal durchgezockt und gut ist🎮😉✌️.
Ich freue mich auf Black Ops 7, wird eins meiner Highlights dieses Jahr. Mir gefällt der Teaser-Trailer sehr gut und Nine Inch Nails gehen eigentlich auch immer.
Also COD BO6 war mein Wiedereinstieg seit BO3 und dazwischen hatte ich auch nur WW2 und das neue Modern Warfare gespielt, WW2 fand ich super und verbrachte einige Zeit damit, Modern Warfare hingegen spielte ich online nur kurz, da es mir gar nicht gefiel.
BO6 war da unerwartet gut. Zumindest die ersten 1-2 Monate was. Dann hätte ich plötzlich keine Lust mehr (1x Prestige und dann wieder am Ende, aber kein weiteres Mal Prestige mehr gegangen).
BO7 hingegen reizt mich irgendwie aktuell noch Null und werde wohl maximal die Kampagne spielen und das auch nur dank GP.
Kaufen würde ich es sicher nicht.
Bin sehr gespannt darauf, lang ist es auch nicht mehr hin.