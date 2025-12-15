Call of Duty: Black Ops 7: Meistgespieltes Spiel der Woche auf PlayStation und Xbox

Unaufhaltsam: Call of Duty schlägt Battlefield 6 klar in den Charts – aber der Vergleich ist nicht fair – oder?

In der Woche bis zum 6. Dezember 2025 setzte sich Call of Duty, inklusive Black Ops 7, Warzone und Black Ops 6, auf Platz zwei der meistgespielten Spiele auf PlayStation- und Xbox-Konsolen in den USA.

Die Zahlen verdeutlichen die anhaltende Popularität der Shooter-Reihe und die starke Aktivität innerhalb der Multiplayer-Community.

Im Vergleich dazu belegte Battlefield 6, inklusive BF6 und REDSEC, weiterhin Platz sechs der meistgespielten Titel. Trotz positiver Resonanz und der anhaltenden Spielerbasis konnte der Konkurrent damit nicht an die Spitzenleistung von Call of Duty heranreichen.

Die Statistiken spiegeln sowohl die Konsolen- als auch die Online-Spieleraktivität wider und unterstreichen die führende Position von Call of Duty in der Shooter-Szene für die aktuelle Woche.