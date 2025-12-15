Call of Duty: Black Ops 7: Meistgespieltes Spiel der Woche auf PlayStation und Xbox

In der Woche bis zum 6. Dezember 2025 setzte sich Call of Duty, inklusive Black Ops 7, Warzone und Black Ops 6, auf Platz zwei der meistgespielten Spiele auf PlayStation- und Xbox-Konsolen in den USA.
Die Zahlen verdeutlichen die anhaltende Popularität der Shooter-Reihe und die starke Aktivität innerhalb der Multiplayer-Community.
Im Vergleich dazu belegte Battlefield 6, inklusive BF6 und REDSEC, weiterhin Platz sechs der meistgespielten Titel. Trotz positiver Resonanz und der anhaltenden Spielerbasis konnte der Konkurrent damit nicht an die Spitzenleistung von Call of Duty heranreichen.
Die Statistiken spiegeln sowohl die Konsolen- als auch die Online-Spieleraktivität wider und unterstreichen die führende Position von Call of Duty in der Shooter-Szene für die aktuelle Woche.
Kann es nicht glauben das den Rotz wer spielt. Zukunftsgedöhns mit jump n run Einlagen ne danke
Zum Glück immer weniger.
Hm…verstehe ich nicht 😀 Aber es ist montag morgen und ich bin noch nicht ganz da.
Für CoD hat es bei mir dieses Jahr für 2-3 Runden gerreicht…danke GP 😉
Battlefield etwas länger, aber da bin ich auch schon wieder raus. Hat mir aber besser gefallen als CoD.
Kenne aber viele Bekannte die einfach immer CoD spielen, die sind den FiFa Spielern sehr ähnlich…total in Ordnung.
Ist doch auch okay…kann (zumindes auf Konsole) ja immernoch erfolgreich sein und dennoch mit den Vorgängern nicht mithalten können. „Vermisse“ auch bisschen die Erfolgsmeldungen der vergangen Jahre…die kamen ja sonst relativ schnell.
Oh man das Call of Duty immer noch so viel gespielt wird ….
Faszinierend. Was hat man BF (zurecht) gehyped und CoD für tod erklärt. Guess who ’s back? 😉
Wer Warzone spielen will, muss es ja quasi spielen, da man wieder von vorne leveln muss. Was echt doof ist.
Der Fortschritt aus dem letztem Teil ist komplett weg. Mir wäre ein release alle 2-3 Jahre deutlich lieber
Ein gratis Wochenende zieht immer gut