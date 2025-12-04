Call of Duty: Black Ops 7: Mission Ahead Entwicklerbriefing präsentiert

17 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Image: Activision Publishing Inc.

Ein Blick hinter die Kulissen von Saison 01 enthüllt neue Gameplay-Highlights von Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone.

Im neuesten Entwicklerbriefing zu Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone erfahren Spieler exklusive Einblicke in die Entstehung der bisher größten Saison 01.

Das Video zeigt, wie das Entwicklerteam neue Inhalte, Maps, Waffen und Mechaniken konzipiert hat, um das Spielerlebnis für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC umfassend zu erweitern. Dabei werden die strategischen Entscheidungen und kreativen Prozesse beleuchtet, die hinter den Missionen, Herausforderungen und Battle Pass Belohnungen stehen.

Fans erhalten so einen detaillierten Blick auf die Features der Saison, die taktische Kämpfe, Multiplayer-Erlebnisse und neue Spielerfahrungen auf allen Plattformen noch intensiver gestalten sollen.

17 Kommentare Added

  1. Katanameister 260200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.12.2025 - 10:41 Uhr

    Finde diese Videos gut von Treyarch, werde nachher mal in Saison 1 reinschauen.

    0
  2. BasDom 22240 XP Nasenbohrer Level 1 | 04.12.2025 - 12:34 Uhr

    Die Helikopterdrohne ist ja krass. So eine Art Sniper 😬

    0
  5. JakeTheDog 118460 XP Scorpio King Rang 4 | 04.12.2025 - 13:07 Uhr

    Ich mag was mit dem Spiel gemacht wird aber find es wirklich faszinierend wie eine Kampagne solch eine abschreckende Wirkung auf einige Spieler hinterlassen hat scheinbar.

    0
      • JakeTheDog 118460 XP Scorpio King Rang 4 | 04.12.2025 - 18:27 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Bin kein CoD-Jüngling (oder Ältling) aber anscheinend ist Kampagne jetzt eh nicht so der ausschlaggebende Grund für den Kauf, primär MP. Aber 5% ist wirklich sehr sehr mau

        0
    • Katanameister 260200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.12.2025 - 17:44 Uhr
      Antwort auf JakeTheDog

      Ist halt eine Mischung aus alteingesessenen Veteranen oder anderen Spielern, die den Wunsch nach mehr Innovationen/Inhalten hegen, aber auch PS Fanboys, die gegen Microsoft schießen wollen.

      1
      • JakeTheDog 118460 XP Scorpio King Rang 4 | 04.12.2025 - 18:27 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Fasst es gut zusammen meine ich – kenne auch „Youngbloods“ in CoD aber auch die sind mit BO7 raus, haben keine Lust mehr.

        0
      • BurnOutKoma 11330 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 04.12.2025 - 18:49 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Also mich haben die ganzen Innovationen eher abgeschreckt…Zocken seit dem originalen MW2 fast ausschließlich CoD.Weiss nicht wieviele Stunden ich da versenkt habe.Aber der ganze Zukunft Quatsch mit Jetpack,Omnimovement und Co ruiniert das Spiel für mich.CoD sollte sich wieder auf seine Wurzeln besinnen dann klappts auch mit dem Erfolg

        0
        • Katanameister 260200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.12.2025 - 18:57 Uhr
          Antwort auf BurnOutKoma

          Ja, das Gerutsche geht mir langsam auch auf den Keks, aber Jetpacks in dem Sinne gibt es nicht im Multiplayer und Zombies, man kann ja nur einen Sprung an Wänden wie eine Art Abpraller machen, das ist noch im Toleranzbereich.

          1
  7. GuitarPunk94 6260 XP Beginner Level 3 | 04.12.2025 - 13:29 Uhr

    bin gespannt wielange der support hierfür anhält, man sollte lieber schnell zum nächsten COD übergehen xD

    1
  8. reen14490 9740 XP Beginner Level 4 | 04.12.2025 - 17:00 Uhr

    Irgendwie holt mich Teil überhaupt nicht ab. Hoffe der nächste Teil wird wieder stärker

    1
  9. Ralle89 40620 XP Hooligan Krauler | 04.12.2025 - 17:37 Uhr

    Ich schaue mir das im Spiel direkt an aber dank für die Zusammenfassung

    0

