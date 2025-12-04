Call of Duty: Black Ops 7: Mission Ahead Entwicklerbriefing präsentiert

Im neuesten Entwicklerbriefing zu Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone erfahren Spieler exklusive Einblicke in die Entstehung der bisher größten Saison 01.
Das Video zeigt, wie das Entwicklerteam neue Inhalte, Maps, Waffen und Mechaniken konzipiert hat, um das Spielerlebnis für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC umfassend zu erweitern. Dabei werden die strategischen Entscheidungen und kreativen Prozesse beleuchtet, die hinter den Missionen, Herausforderungen und Battle Pass Belohnungen stehen.
Fans erhalten so einen detaillierten Blick auf die Features der Saison, die taktische Kämpfe, Multiplayer-Erlebnisse und neue Spielerfahrungen auf allen Plattformen noch intensiver gestalten sollen.
Finde diese Videos gut von Treyarch, werde nachher mal in Saison 1 reinschauen.
Jipp, bin mal auf die neuen Inhalte gespannt
kann ich mich nur anschließen, nice Video
Die Helikopterdrohne ist ja krass. So eine Art Sniper 😬
Mal was anderes als irgendwelche skins
Hat mich sehr enttäuscht dieses Jahr 😕
Ich mag was mit dem Spiel gemacht wird aber find es wirklich faszinierend wie eine Kampagne solch eine abschreckende Wirkung auf einige Spieler hinterlassen hat scheinbar.
Was seltsam ist, da nur 5% der Spieler die Kampagne spielen…
Bin kein CoD-Jüngling (oder Ältling) aber anscheinend ist Kampagne jetzt eh nicht so der ausschlaggebende Grund für den Kauf, primär MP. Aber 5% ist wirklich sehr sehr mau
Ist halt eine Mischung aus alteingesessenen Veteranen oder anderen Spielern, die den Wunsch nach mehr Innovationen/Inhalten hegen, aber auch PS Fanboys, die gegen Microsoft schießen wollen.
Fasst es gut zusammen meine ich – kenne auch „Youngbloods“ in CoD aber auch die sind mit BO7 raus, haben keine Lust mehr.
Also mich haben die ganzen Innovationen eher abgeschreckt…Zocken seit dem originalen MW2 fast ausschließlich CoD.Weiss nicht wieviele Stunden ich da versenkt habe.Aber der ganze Zukunft Quatsch mit Jetpack,Omnimovement und Co ruiniert das Spiel für mich.CoD sollte sich wieder auf seine Wurzeln besinnen dann klappts auch mit dem Erfolg
Ja, das Gerutsche geht mir langsam auch auf den Keks, aber Jetpacks in dem Sinne gibt es nicht im Multiplayer und Zombies, man kann ja nur einen Sprung an Wänden wie eine Art Abpraller machen, das ist noch im Toleranzbereich.
Mal sehen was auf uns zukommt
bin gespannt wielange der support hierfür anhält, man sollte lieber schnell zum nächsten COD übergehen xD
Irgendwie holt mich Teil überhaupt nicht ab. Hoffe der nächste Teil wird wieder stärker
Ich schaue mir das im Spiel direkt an aber dank für die Zusammenfassung