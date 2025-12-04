Call of Duty: Black Ops 7: Mission Ahead Entwicklerbriefing präsentiert

Ein Blick hinter die Kulissen von Saison 01 enthüllt neue Gameplay-Highlights von Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone.

Im neuesten Entwicklerbriefing zu Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone erfahren Spieler exklusive Einblicke in die Entstehung der bisher größten Saison 01.

Das Video zeigt, wie das Entwicklerteam neue Inhalte, Maps, Waffen und Mechaniken konzipiert hat, um das Spielerlebnis für Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC umfassend zu erweitern. Dabei werden die strategischen Entscheidungen und kreativen Prozesse beleuchtet, die hinter den Missionen, Herausforderungen und Battle Pass Belohnungen stehen.

Fans erhalten so einen detaillierten Blick auf die Features der Saison, die taktische Kämpfe, Multiplayer-Erlebnisse und neue Spielerfahrungen auf allen Plattformen noch intensiver gestalten sollen.