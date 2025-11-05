Call of Duty: Black Ops 7: Mit diesem Trick spielt ihr 12 Stunden früher

Reisewillige können mit diesem Trick Call of Duty: Black Ops 7 zwölf Stunden vor dem offiziellen Release spielen.

Neue Informationen zu Call of Duty: Black Ops 7 bezüglich der Launch-Uhrzeiten gab Activision bekannt.

Hierzulande wird der Shooter am 14. November, um 00:00 Uhr spielbar sein. So steht es auch im Store.

Doch laut den neuen offiziellen Angaben erscheint es wegen der Zeitzonen in anderen Regionen am 13. November.

Das bedeutet, ein Ausflug mit eurer Xbox nach Neuseeland könnte sich, wie in den Jahren zuvor, als hilfreich erweisen.

Sollte es keine technischen Hindernisse geben, wäre von Deutschland aus ein Start schon um 12:00 Uhr mittags möglich, sofern ihr die Region in den Einstellungen eurer Konsole auf Neuseeland stellt. So klappte es zumindest in der Vergangenheit.

Schaut euch auch den explosiven Launch-Trailer an und erfahrt, wann ihr mit dem Pre-Load beginnen könnt.