Call of Duty: Black Ops 7: Mit diesem Trick spielt ihr den Shooter schon jetzt

Call of Duty: Black Ops 7 könnt ihr mit einem kleinen Trick schon jetzt auf Xbox Series X|S und via Xbox Game Pass spielen.

Für viele Gamer dürfte das Wochenende mit dem Launch von Call of Duty: Black Ops 7 bereits gerettet sein. Der neuste Teil der Shooter-Reihe ist offiziell ab Mitternacht spielbar.

Doch mit diesem Trick könnt Call of Duty: Black Ops 7 schon früher auf eurer Xbox Series X|S, inklusive Xbox Game Pass Ultimate spielen. Genauer gesagt: jetzt sofort!

Der gute alte Trick mit der Reise nach Neuseeland dürfte angesichts der verschiedenen Zeitzonen ohne Probleme funktionieren.

In den Einstellungen eurer Xbox-Konsole müsst ihr die Region einfach auf Neuseeland umstellen. Nach dem automatischen Neustart sollte der Start von Call of Duty: Black Ops 7 dann erfahrungsgemäß möglich sein.

Teilt gerne eure Erfahrung dazu in den Kommentaren und lasst die Community wissen, ob es geklappt hat.

Darüber hinaus hat Treyarch die Day One Patch Notes veröffentlicht. Darin befinden sich Details zu Anpassungen beim AimAssist, dem Movement, Balancing von Waffen, Karten, Perks und so viel mehr. Wir empfehlen euch einen Blick in den Artikel auf callofdutuy.com zu werfen, um alle Einzelheiten zu erfahren, die seit der Beta vorgenommen wurden.