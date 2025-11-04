Call of Duty: Black Ops 7: Möglicher 72-Stunden-Frühzugang für Vault Edition aufgetaucht

Bericht deutet auf 72 Stunden Early Access für Call of Duty: Black Ops 7 hin!

Ein aktueller Bericht weist darauf hin, dass Call of Duty: Black Ops 7 möglicherweise eine 72-stündige Early-Access-Phase für Besitzer der Vault Edition erhalten könnte.

Diese Information sorgt derzeit für Gesprächsstoff in der Community, da sie auf einen potenziellen Vorteil für Spieler hindeutet, die sich für die Premium-Version von Call of Duty: Black Ops 7 entscheiden.

Laut dem Bericht könnte der Vorabzugang es Spielern ermöglichen, schon drei Tage vor dem offiziellen Start in den Mehrspielermodus und die Kampagne einzusteigen.

Activision selbst hat bisher keine offizielle Bestätigung zu einem Frühzugang von Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht, weshalb Fans derzeit auf eine eindeutige Stellungnahme des Publishers warten.