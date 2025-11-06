Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer-Feuerwerk zündet schon zum Launch

Für den Multiplayer fährt Call of Duty in diesem Jahr schon zum Launch richtig auf. In Call of Duty: Black Ops 7 dürfen sich Spieler zum Start schon auf 19 Karten freuen.
Einen ausführlichen Blick auf die Karten, mitsamt ihren Layouts, zeigt Activision in einem neuen Artikel. Dort sind auch die Modi und Playlists für Standard und Hardcore aufgelistet.
Wie man abermals betont, wird das Matchmaking weniger auf eurem Skill basieren – das hatte sich sie Community ebenso lange gewünscht wie permanente Lobbys.
Des Weiteren präsentiert man die 24 Operatoren für Call of Duty: Black Ops 7. Zwar werden nicht alle zum Launch direkt spielbar sein, doch ihr erfahrt, wie sie freigeschaltet werden.
Für diese und weitere Einzelheiten zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7 begebt euch zum Artikel auf callofduty.com.
Schön das sie jetzt was tun, ausgerechnet jetzt 😂, aber nun gut, man will ja nicht alles schwarz malen, ich passe und zwar mindestens 2 bis 3 Jahre.
Dank BP werde ich schon bisschen in den MP reinschnuppern…mal sehen wie lang ich dabei bleibe.
Was ich zum Release bekomme gefällt mir schon recht gut. Season 1 direkt 6 neue Maps das sind dann 25 nach 3 Wochen. Glaube soviel hatte mw2 nicht mal nach 4 Seasons.
Die Maps müssen sich gut spielen lassen, bei bo6 waren anfangs paar Karten dabei die einfach Schrott waren. Hoffentlich haben sie bei bo7 gelernt
Wird wie beim Vorgänger 3-4 maximal ne Handvoll guter Maps geben so wie es ausschaut, je nach persönlichem Spielstiel.
Evtl. muss man die bittere BO 7 Pille noch schlucken, gibt ja nix mehr in dem Genre oder auf E Day warten…
Ich muss mir die Maps im Gamplay Video mal zuerst anschauen, könnte 2 oder 3 kleine Map haben die passen könnten….
Die asiatischen Karten werden sicher spaßig.
Diese Bemühungen werden BO7 auch nicht mehr retten!
Ja, MP kommt bei irgendwann nach der Kampagne.
Hab schon richtig Bock!
MP werde ich dieses mal höchstwahrscheinlich auslassen.
Ich freue mich schon drauf, obwohl ich mit BF zurzeit sehr zufrieden bin.
direkt zu Release sind oldschool Maps dabei wie Raid-Express-Hijacked. Nice
Nuketown 2025 kommt eine Woche nach Release
Und zu Season 1 kommen noch standoff und meltdown