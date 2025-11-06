Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer-Feuerwerk zündet schon zum Launch

19 Karten, 24 Operatoren und neue Playlist-Details stehen zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7 bereit.

Für den Multiplayer fährt Call of Duty in diesem Jahr schon zum Launch richtig auf. In Call of Duty: Black Ops 7 dürfen sich Spieler zum Start schon auf 19 Karten freuen.

Einen ausführlichen Blick auf die Karten, mitsamt ihren Layouts, zeigt Activision in einem neuen Artikel. Dort sind auch die Modi und Playlists für Standard und Hardcore aufgelistet.

Wie man abermals betont, wird das Matchmaking weniger auf eurem Skill basieren – das hatte sich sie Community ebenso lange gewünscht wie permanente Lobbys.

Des Weiteren präsentiert man die 24 Operatoren für Call of Duty: Black Ops 7. Zwar werden nicht alle zum Launch direkt spielbar sein, doch ihr erfahrt, wie sie freigeschaltet werden.

Für diese und weitere Einzelheiten zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7 begebt euch zum Artikel auf callofduty.com.