Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer-Feuerwerk zündet schon zum Launch

Image: Activision Publishing Inc.

19 Karten, 24 Operatoren und neue Playlist-Details stehen zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7 bereit.

Für den Multiplayer fährt Call of Duty in diesem Jahr schon zum Launch richtig auf. In Call of Duty: Black Ops 7 dürfen sich Spieler zum Start schon auf 19 Karten freuen.

Einen ausführlichen Blick auf die Karten, mitsamt ihren Layouts, zeigt Activision in einem neuen Artikel. Dort sind auch die Modi und Playlists für Standard und Hardcore aufgelistet.

Wie man abermals betont, wird das Matchmaking weniger auf eurem Skill basieren – das hatte sich sie Community ebenso lange gewünscht wie permanente Lobbys.

Des Weiteren präsentiert man die 24 Operatoren für Call of Duty: Black Ops 7. Zwar werden nicht alle zum Launch direkt spielbar sein, doch ihr erfahrt, wie sie freigeschaltet werden.

Für diese und weitere Einzelheiten zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7 begebt euch zum Artikel auf callofduty.com.

  1. Teddofryo 74415 XP Tastenakrobat Level 2 | 06.11.2025 - 14:32 Uhr

    Schön das sie jetzt was tun, ausgerechnet jetzt 😂, aber nun gut, man will ja nicht alles schwarz malen, ich passe und zwar mindestens 2 bis 3 Jahre.

  2. Wartenaufwunder 138830 XP Elite-at-Arms Gold | 06.11.2025 - 14:37 Uhr

    Dank BP werde ich schon bisschen in den MP reinschnuppern…mal sehen wie lang ich dabei bleibe.

  3. HakunaTraumata 107260 XP Hardcore User | 06.11.2025 - 14:45 Uhr

    Was ich zum Release bekomme gefällt mir schon recht gut. Season 1 direkt 6 neue Maps das sind dann 25 nach 3 Wochen. Glaube soviel hatte mw2 nicht mal nach 4 Seasons.
    Die Maps müssen sich gut spielen lassen, bei bo6 waren anfangs paar Karten dabei die einfach Schrott waren. Hoffentlich haben sie bei bo7 gelernt

    • Economic 85885 XP Untouchable Star 3 | 06.11.2025 - 16:40 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Wird wie beim Vorgänger 3-4 maximal ne Handvoll guter Maps geben so wie es ausschaut, je nach persönlichem Spielstiel.

      Evtl. muss man die bittere BO 7 Pille noch schlucken, gibt ja nix mehr in dem Genre oder auf E Day warten…

  4. Economic 85885 XP Untouchable Star 3 | 06.11.2025 - 14:53 Uhr

    Ich muss mir die Maps im Gamplay Video mal zuerst anschauen, könnte 2 oder 3 kleine Map haben die passen könnten….

  7. AnCaptain4u 234795 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.11.2025 - 17:29 Uhr

    Ja, MP kommt bei irgendwann nach der Kampagne.
    Hab schon richtig Bock!

  10. burito361 98460 XP Posting Machine Level 4 | 06.11.2025 - 20:20 Uhr

    direkt zu Release sind oldschool Maps dabei wie Raid-Express-Hijacked. Nice

