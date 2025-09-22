Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer startet mit 18 Maps und 30 Waffen

Call of Duty: Black Ops 7 eröffnet am 14. November eine neue Ära des Multiplayer-Erlebnisses. Zum Launch stehen euch 18 abwechslungsreiche Maps zur Verfügung, die für intensive Gefechte in verschiedenen Umgebungen sorgen.
Mit 30 Start-Waffen habt ihr von Beginn an eine große Auswahl, um euren Spielstil perfekt anzupassen. Das verbesserte Omnimovement-System bringt die Bewegungsfreiheit im Multiplayer auf ein völlig neues Level und sorgt für noch dynamischere Kämpfe.
Darüber hinaus führt Call of Duty: Black Ops 7 das Teilen von Builds und ein erweitertes Waffen-Prestige-System ein, sodass ihr eure besten Setups ganz einfach an andere Spieler weitergeben könnt.
Mit über 20 Scorestreaks habt ihr zudem die Möglichkeit, das Schlachtfeld durch strategische Belohnungen zu dominieren. Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 7 vereint Innovation, Vielfalt und taktische Tiefe und wird damit zum Herzstück des kommenden Shooters.
6 Kommentare
„Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 7 vereint Innovation“😂😂😂
Na das halte ich für ein Gerücht.
Hahaha
Da bist du nicht allein
Das klingt doch gar nicht so übel. Dürfte reichen.
Trailer sieht extrem öde aus….
Lahm