Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer und Zombies bald kostenlos testen

Free Trial & Double XP: Call of Duty: Black Ops 7 lädt schon bald alle Spieler zum kostenlosen Spielspaß ein!

Nächste Woche öffnet Call of Duty: Black Ops 7 seine Server für eine kostenlose Testphase, in der ihr den Multiplayer-Modus sowie den Zombies-Modus ohne Kaufzugang ausprobieren könnt.

Zusätzlich wird ein Double XP Wochenende angeboten, das es euch ermöglicht, schneller Level aufzusteigen, Waffen freizuschalten und Fortschritte im Spiel zu erzielen. Die Aktion gibt euch die Gelegenheit, die Gameplay-Mechaniken, Maps, Waffen und kooperativen Modi direkt zu erleben und zu entscheiden, ob ihr die Vollversion erwerben möchtet.

Der kostenlose Zugang richtet sich an alle Spieler auf den unterstützten Plattformen und ist Teil der Strategie von Activision, neue und bestehende Spieler für die Serie zu begeistern.

Durch die Testphase könnt ihr euch einen umfassenden Eindruck von der Balance im Multiplayer, den taktischen Möglichkeiten im Zombies-Modus und den aktuellen Features der Black Ops 7-Reihe verschaffen.

  1. DerOpaZockt 74560 XP Tastenakrobat Level 2 | 11.12.2025 - 11:05 Uhr

    Den ZombieModus werde ich definitiv spielen, da hier der Spielspaß für mich im Vordergrund steht. Also bin ich auf jeden Fall mit an Bord.

  3. Mr Bob Kelso 10270 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.12.2025 - 12:02 Uhr

    Finde den Zombie Modus einfach nur mäh…Den haben sie voll verkackt..Da war der Zombie Modus in Teil 6 Mega…Schade eigentlich. Dann halt nur Multiplayer .Der ist top..Läuft Butterweich..Macht Spass

    • Katanameister 265380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 12:26 Uhr
      Antwort auf Mr Bob Kelso

      Ist im Endeffekt dasselbe Konzept, gleicher Missionsaufbau, ohne Leitfaden nicht zu lösen…, dafür gibt es aber neue Modi, finde es besser als BO6 Zombies.

      • Mr Bob Kelso 10270 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.12.2025 - 12:29 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Fand das mit dem Auto und der grösse der Map sehr schlecht gemacht. Bis ich mal kapiert habe das man seine Waffe am Auto Leveln kann verging sehr viel Zeit 😂 .Die Maps sind leider auch nicht der Burner und ich finde die Zombies sind einen Tick stärker als bei BO6

        • Katanameister 265380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 12:30 Uhr
          Antwort auf Mr Bob Kelso

          Alles richtig, dafür gibt es ja auch stärkere Augmentierungen und andere Gimmicks, mit denen man mehr Schrott und Essenz farmen kann, finde es gut gebalanced.

          • Mr Bob Kelso 10270 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.12.2025 - 12:43 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Ja mal gucken… vielleicht kommen noch bessere Maps…Und dann mal wieder reinschnuppern…Aber jetzt bleibe ich erstmal im MP hängen

  5. Kenty 232670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.12.2025 - 12:25 Uhr

    Das Spiel ist mir zu groß. Könnte es ja im Game Pass spielen, aber dafür müsste ich zuviele andere Spiele von der SSD werfen.

