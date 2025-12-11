Call of Duty: Black Ops 7: Multiplayer und Zombies bald kostenlos testen

Free Trial & Double XP: Call of Duty: Black Ops 7 lädt schon bald alle Spieler zum kostenlosen Spielspaß ein!

Nächste Woche öffnet Call of Duty: Black Ops 7 seine Server für eine kostenlose Testphase, in der ihr den Multiplayer-Modus sowie den Zombies-Modus ohne Kaufzugang ausprobieren könnt.

Zusätzlich wird ein Double XP Wochenende angeboten, das es euch ermöglicht, schneller Level aufzusteigen, Waffen freizuschalten und Fortschritte im Spiel zu erzielen. Die Aktion gibt euch die Gelegenheit, die Gameplay-Mechaniken, Maps, Waffen und kooperativen Modi direkt zu erleben und zu entscheiden, ob ihr die Vollversion erwerben möchtet.

Der kostenlose Zugang richtet sich an alle Spieler auf den unterstützten Plattformen und ist Teil der Strategie von Activision, neue und bestehende Spieler für die Serie zu begeistern.

Durch die Testphase könnt ihr euch einen umfassenden Eindruck von der Balance im Multiplayer, den taktischen Möglichkeiten im Zombies-Modus und den aktuellen Features der Black Ops 7-Reihe verschaffen.