Call of Duty: Black Ops 7: Neue BlackCell-Belohnungen für Season 04 enthüllt

Activision hat einen neuen Trailer zu den BlackCell-Inhalten von Season 04 für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht dabei der Operator Catalyst, der die Premium-Inhalte der neuen Saison anführt.
Besitzer des BlackCell-Pakets erhalten Zugriff auf eine Reihe exklusiver Belohnungen. Dazu gehören neue Operator-Skins, Waffenbaupläne, Mastercraft-Inhalte sowie zusätzliche kosmetische Freischaltungen.
Darüber hinaus umfasst das Angebot sechs spezielle Waffen-Tarnungsherausforderungen, über die weitere kosmetische Belohnungen freigeschaltet werden können. Auch exklusive Skins und weitere Premium-Gegenstände sind Bestandteil des Season-04-Pakets.
Mit BlackCell setzt Activision erneut auf ein erweitertes Battle-Pass-Angebot für Spieler, die zusätzliche Inhalte und exklusive Belohnungen innerhalb der laufenden Saison freischalten möchten.
Der offizielle Trailer gibt einen ersten Überblick über die neuen Gegenstände und Anpassungsmöglichkeiten, die mit Season 04 in Black Ops 7 und Warzone verfügbar werden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe den neuen BO 7 Content schon bemerkt hat ein BO6 update von knapp 7 GB runtergeladen.
Muss aufhören der Kack bei MW 4
Call of duty hab ich so dermaßen satt,glaubt mir echt keiner
Und wie ich dir das glaube. Ich krieg Blutdruck wenn ich BlackOps oder Cod lese. Ich habe schon länger einen Hals auf das Spiel bekommen und hab trotzdem weiter gespielt, bei Cold War war ich schon sauer, aber bei Bo6 war dann endgültig schluss bei mir und bin auf Kriegsfuß mit dem Spiel und kaufe erst ein neues Cod, wenn die mal eine gescheite Pause eingelegt haben und sich etwas signifikant geändert hat, aber so oder so, minimum 2 bis 3 Jahre Pause. Ich spreche immer nur vom Multiplayer btw….Warzone genauso schlimm, das Spiel ist soooooooooooo dermaßen verseucht, nee bitte lassen wir das. Und wenn ich wieder Videos sehe, wie die einem verkaufen wollen , wie sie die Sounds von Schüssen aufgenommen haben mit echten Waffen und was nicht alles „krass entwickelt und verbessert wurde“ kriege ich einen Scheissreiz dieser Verarsche hoch 10.
Blackcell würde ich niemals bezahlen, egal wie die Skins aussehen, reine Abzocke.
Blackcell mit der größte Schmutz mit dem
Hq zusammen
Ich bin erstmal raus mit BP grinsen. Das ist mir einfach zu zeitaufwendig und irgendwie sinnlos bei CoD finde ich. Dafür sind die Spiele viel zu kurzlebig. Ich benutze 80% von den BP Belohnungen eh nicht.