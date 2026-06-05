Call of Duty: Black Ops 7: Neue BlackCell-Belohnungen für Season 04 enthüllt

Call of Duty zeigt die Inhalte des Season-04-BlackCell-Pakets.

Activision hat einen neuen Trailer zu den BlackCell-Inhalten von Season 04 für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht dabei der Operator Catalyst, der die Premium-Inhalte der neuen Saison anführt.

Besitzer des BlackCell-Pakets erhalten Zugriff auf eine Reihe exklusiver Belohnungen. Dazu gehören neue Operator-Skins, Waffenbaupläne, Mastercraft-Inhalte sowie zusätzliche kosmetische Freischaltungen.

Darüber hinaus umfasst das Angebot sechs spezielle Waffen-Tarnungsherausforderungen, über die weitere kosmetische Belohnungen freigeschaltet werden können. Auch exklusive Skins und weitere Premium-Gegenstände sind Bestandteil des Season-04-Pakets.

Mit BlackCell setzt Activision erneut auf ein erweitertes Battle-Pass-Angebot für Spieler, die zusätzliche Inhalte und exklusive Belohnungen innerhalb der laufenden Saison freischalten möchten.

Der offizielle Trailer gibt einen ersten Überblick über die neuen Gegenstände und Anpassungsmöglichkeiten, die mit Season 04 in Black Ops 7 und Warzone verfügbar werden.