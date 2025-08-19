Call of Duty: Black Ops 7: Neue Koop-Kampagne und Rückkehr der Zombies

Mit Call of Duty: Black Ops 7 erwartet euch ein neuer Serienteil, der bekannte Spielmechaniken mit neuen Ansätzen kombiniert.
Die Kampagne ist erstmals vollständig kooperativ spielbar und setzt auf eine Handlung, die mit psychologischen Elementen und realitätsverzerrenden Momenten arbeitet. Ihr erlebt eine Geschichte, die euch gemeinsam durch intensive Missionen führt und dabei die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen lässt.
Im Mehrspielermodus stehen euch zum Start 18 Karten zur Verfügung, die unterschiedliche Schauplätze und Spielstile abdecken. Ihr könnt euch auf schnelle Gefechte, taktische Herausforderungen und eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungen einstellen. Die Karten sind so gestaltet, dass sie sowohl für klassische Spielmodi als auch für neue Varianten geeignet sind.
Der beliebte Zombie-Modus kehrt in seiner rundenbasierten Form zurück. Ihr kämpft gegen Horden untoter Gegner, entdeckt neue Geheimnisse und erlebt eine düstere Atmosphäre, die an frühere Teile der Reihe anknüpft. Die Spielmechanik bleibt dabei vertraut, wird aber durch neue Inhalte und erzählerische Elemente erweitert.
Oh Gott…..wie erwartet kacke. Diese Jahr werden Sie es nicht leicht haben. Das sieht ja richtig mies aus. BF6 kann kommen.
von den 18 Karten vermutlich 10 Alte Dinger. Wie immer.
Fand es sah für einen Zukunftsshooter recht interessant aus, nicht zu abgehoben.
Mal schauen wie das Design und Layouts der 18 MP Maps ausfallen, mal die Open Beta am 5 .10 abwarten.
guck dir die alten Black Ops Games an, dort findest du deine 18 Maps 😉
Zumindest mehr als die Hälfte davon wahrscheinlich
ja, war etwas überspitzt. Da wirst du recht haben.
Dieses Mal mit Koop.🙌 Die Kampagne wird sicher so unterhaltsam wie gewohnt. Freue mich darauf. Ein Dank dem GP an dieser Stelle.❤️
Ich denke das heuer Battlefield die Nase vorne haben wird.
Wie gut man einer Battlefield Beta trauen kann weiß aber mittlerweile auch jeder… Bis auf 2042 waren die Betas alle gut.
Da hast du auch recht, ja.
Dank GP💚wird die Kampangne von COD BO7 mitgenommen und ich hoffe das die Einzelspielerkampagne von anfang bis zum Ende einzeln☝️durchgespielt werden kann🎮😉✌️.
Die Coop Kampagnen kommen zwar nie an die SP Kampagnen ran, aber mir reicht es völlig wenn es unterhaltsam ist.