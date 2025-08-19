Call of Duty: Black Ops 7: Neue Koop-Kampagne und Rückkehr der Zombies

Mit Call of Duty: Black Ops 7 erwartet euch ein neuer Serienteil, der bekannte Spielmechaniken mit neuen Ansätzen kombiniert.

Die Kampagne ist erstmals vollständig kooperativ spielbar und setzt auf eine Handlung, die mit psychologischen Elementen und realitätsverzerrenden Momenten arbeitet. Ihr erlebt eine Geschichte, die euch gemeinsam durch intensive Missionen führt und dabei die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen lässt.

Im Mehrspielermodus stehen euch zum Start 18 Karten zur Verfügung, die unterschiedliche Schauplätze und Spielstile abdecken. Ihr könnt euch auf schnelle Gefechte, taktische Herausforderungen und eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungen einstellen. Die Karten sind so gestaltet, dass sie sowohl für klassische Spielmodi als auch für neue Varianten geeignet sind.

Der beliebte Zombie-Modus kehrt in seiner rundenbasierten Form zurück. Ihr kämpft gegen Horden untoter Gegner, entdeckt neue Geheimnisse und erlebt eine düstere Atmosphäre, die an frühere Teile der Reihe anknüpft. Die Spielmechanik bleibt dabei vertraut, wird aber durch neue Inhalte und erzählerische Elemente erweitert.