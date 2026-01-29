Call of Duty: Black Ops 7: Neue Story‑Filmsequenz aus Saison 2 enthüllt Projekt Synapse

Activision hat eine neue Story‑Filmsequenz aus Saison 2 von Black Ops 7 veröffentlicht – und sie setzt den Ton für eine der düstersten Entwicklungen der aktuellen Kampagnenhandlung.

Die Sequenz beginnt mit den Worten „Keine Hoffnung. Keine Träume. Keine Furcht.“ und markiert den Start von Projekt Synapse, einem riskanten Eingriff in die Psyche von Mason.

Victoria Atwood, eine der zentralen Figuren der laufenden Handlung, initiiert das Projekt, um Masons Geist zu infiltrieren und Zugang zu Informationen zu erhalten, die tief in seinem Unterbewusstsein vergraben liegen. Die Szene deutet an, dass Atwood bereit ist, jede Grenze zu überschreiten, um ihre Ziele zu erreichen – selbst wenn das bedeutet, Masons Verstand zu manipulieren oder zu destabilisieren.

Black Ops 7 führt seine narrative Linie konsequent fort und baut weiter auf den Konflikten auf, die seit dem Launch angedeutet wurden.

Mit Projekt Synapse rückt nun ein neues, gefährliches Werkzeug ins Zentrum – und die Frage, wie weit Atwood gehen wird, um Mason zu brechen.