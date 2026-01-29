Call of Duty: Black Ops 7: Neue Story‑Filmsequenz aus Saison 2 enthüllt Projekt Synapse

Activision hat eine neue Story‑Filmsequenz aus Saison 2 von Black Ops 7 veröffentlicht – und sie setzt den Ton für eine der düstersten Entwicklungen der aktuellen Kampagnenhandlung.
Die Sequenz beginnt mit den Worten „Keine Hoffnung. Keine Träume. Keine Furcht.“ und markiert den Start von Projekt Synapse, einem riskanten Eingriff in die Psyche von Mason.
Victoria Atwood, eine der zentralen Figuren der laufenden Handlung, initiiert das Projekt, um Masons Geist zu infiltrieren und Zugang zu Informationen zu erhalten, die tief in seinem Unterbewusstsein vergraben liegen. Die Szene deutet an, dass Atwood bereit ist, jede Grenze zu überschreiten, um ihre Ziele zu erreichen – selbst wenn das bedeutet, Masons Verstand zu manipulieren oder zu destabilisieren.
Black Ops 7 führt seine narrative Linie konsequent fort und baut weiter auf den Konflikten auf, die seit dem Launch angedeutet wurden.
Mit Projekt Synapse rückt nun ein neues, gefährliches Werkzeug ins Zentrum – und die Frage, wie weit Atwood gehen wird, um Mason zu brechen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Langweilig, nicht schon wieder diese Gedanken Manipulation, kann mit der Story kaum was anfangen 👎.
Ich fand die Story schrecklich!
Nächstes Mal müssen sie bitte eine Empfehlung dazu legen, was man sich da vorher einwerfen muss, um mit der Story gleichauf zu sein!
Muss schon ein harter Drogencocktail sein 🤪.
Ist doch wirklich so. Ich ging da echt unvoreingenommen rein, weil ich mir dachte, die negativen Kommentare haben einfach nur ein allgemeines Problem mit COD.
Als ich drinnen war dachte ich mir dann nach und nach immer mehr WTF??? Was ist das? Was soll das? Gehirnwäsche? Keine Ahnung… Ich hab’s einfach irgendwie durchgezogen und alles was zum überspringen ging, übersprungen 🤦🏼♂️
Bei Black Ops 6 gab es ja auch genügend schlechte Kommentare, jedenfalls in Rezensionen, aber hier ist es bezüglich Kampagne und Endspiel mehr als gerechtfertigt, einfach faul, was die da zusammengekleistert haben.
Interessant aber das 9 Maps zu Season 2 kommen
5 zum Start und 4 danach
Zwar 2-3 aufgewärmte aber trotzdem eine Hausnummer
Mal schauen wie sich die kommenden maps spielen.