Call of Duty: Black Ops 7: Neue Zombies-Karte sorgt für Chaos

Die Zombies kehren zurück! Mit der Veröffentlichung von Saison 2 Reloaded bringt Call of Duty: Black Ops 7 eine brandneue rundenbasierte Zombies-Karte: Paradox Junction. +
Die Karte erscheint am 11. März 2026 und verspricht Spielerinnen und Spielern ein chaotisches Abenteuer voller überraschender Wendungen.
Paradox Junction ist kein gewöhnlicher Ort – hier scheint sich die Zeit selbst zu verdrehen und die Realität spielt verrückt. Ihr müsst euch in dieser tückischen Umgebung gegen immer neue Zombie-Wellen behaupten und gleichzeitig die verzerrte Zeitlinie meistern.
Was euch auf Paradox Junction erwartet:
- Rundenbasiertes Zombies-Erlebnis mit steigender Schwierigkeit
- Neue Mechaniken und Maps voller versteckter Überraschungen
- Ein Setting, das die Zeit manipuliert und für ständige Spannung sorgt
Call of Duty: Black Ops 7 – Saison 2 Reloaded startet am 11. März 2026. Seid ihr bereit, euch den Zombies in Paradox Junction zu stellen und jede Runde zu überleben?
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wär schön wann sie den Müll mal separieren würden ohne diesen Hub.
Und ein cleanes COD wie damals MW 4 bringen würden mit neuer Engine und guten Maps. Zahle auch ein Zuschlag wenn der Shop exklusive wäre.
Neue Zombie maps sind immer jut 😅✌🏻
Bin schon diese Woche bereit, leider muss ich noch warten.
Neue Map wird am Wochenende mal ausprobiert mit der Truppe. Zombies geht immer.