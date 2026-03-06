Call of Duty: Black Ops 7: Neue Zombies-Karte sorgt für Chaos

Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht am 11. März 2026 die neue Zombies-Karte „Paradox Junction“ im Rahmen von Saison 2 Reloaded.

Die Zombies kehren zurück! Mit der Veröffentlichung von Saison 2 Reloaded bringt Call of Duty: Black Ops 7 eine brandneue rundenbasierte Zombies-Karte: Paradox Junction. +

Die Karte erscheint am 11. März 2026 und verspricht Spielerinnen und Spielern ein chaotisches Abenteuer voller überraschender Wendungen.

Paradox Junction ist kein gewöhnlicher Ort – hier scheint sich die Zeit selbst zu verdrehen und die Realität spielt verrückt. Ihr müsst euch in dieser tückischen Umgebung gegen immer neue Zombie-Wellen behaupten und gleichzeitig die verzerrte Zeitlinie meistern.

Was euch auf Paradox Junction erwartet:

Rundenbasiertes Zombies-Erlebnis mit steigender Schwierigkeit

Neue Mechaniken und Maps voller versteckter Überraschungen

Ein Setting, das die Zeit manipuliert und für ständige Spannung sorgt

Call of Duty: Black Ops 7 – Saison 2 Reloaded startet am 11. März 2026. Seid ihr bereit, euch den Zombies in Paradox Junction zu stellen und jede Runde zu überleben?