Call of Duty: Black Ops 7: Neue Zombies-Karte sorgt für Chaos

4 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht am 11. März 2026 die neue Zombies-Karte „Paradox Junction“ im Rahmen von Saison 2 Reloaded.

Die Zombies kehren zurück! Mit der Veröffentlichung von Saison 2 Reloaded bringt Call of Duty: Black Ops 7 eine brandneue rundenbasierte Zombies-Karte: Paradox Junction. +

Die Karte erscheint am 11. März 2026 und verspricht Spielerinnen und Spielern ein chaotisches Abenteuer voller überraschender Wendungen.

Paradox Junction ist kein gewöhnlicher Ort – hier scheint sich die Zeit selbst zu verdrehen und die Realität spielt verrückt. Ihr müsst euch in dieser tückischen Umgebung gegen immer neue Zombie-Wellen behaupten und gleichzeitig die verzerrte Zeitlinie meistern.

Was euch auf Paradox Junction erwartet:

  • Rundenbasiertes Zombies-Erlebnis mit steigender Schwierigkeit
  • Neue Mechaniken und Maps voller versteckter Überraschungen
  • Ein Setting, das die Zeit manipuliert und für ständige Spannung sorgt

Call of Duty: Black Ops 7 – Saison 2 Reloaded startet am 11. März 2026. Seid ihr bereit, euch den Zombies in Paradox Junction zu stellen und jede Runde zu überleben?

 

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Economic 95605 XP Posting Machine Level 3 | 06.03.2026 - 11:11 Uhr

    Wär schön wann sie den Müll mal separieren würden ohne diesen Hub.
    Und ein cleanes COD wie damals MW 4 bringen würden mit neuer Engine und guten Maps. Zahle auch ein Zuschlag wenn der Shop exklusive wäre.

    0
  4. Thanasi 9920 XP Beginner Level 4 | 06.03.2026 - 12:44 Uhr

    Neue Map wird am Wochenende mal ausprobiert mit der Truppe. Zombies geht immer.

    0

Hinterlasse eine Antwort