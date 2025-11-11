Call of Duty: Black Ops 7: Neuer Hype-Trailer entfacht Vorfreude mit „PUT IT ON“ von Yeat

Stylisch, laut und explosiv: Der neue Black Ops 7 Hype Cut sorgt mit Yeats Song für maximale Action-Stimmung.

Der neueste Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 sorgt erneut für Begeisterung unter den Fans. Unterlegt mit dem energiegeladenen Track „PUT IT ON“ von Yeat, setzt der Hype Cut auf pure Adrenalin-Action und filmreife Inszenierung.

Im Fokus steht die unverwechselbare Mischung aus intensiven Feuergefechten, spektakulären Explosionen und cinematischer Präsentation, für die die Black Ops-Reihe bekannt ist. Der Trailer hebt dabei sowohl die Kampagne als auch die Multiplayer-Schlachten hervor und bringt den unverkennbaren Stil der Serie auf die nächste Stufe.

Mit Call of Duty: Black Ops 7 wollen Activision und Treyarch den bislang größten und ambitioniertesten Teil der Reihe veröffentlichen. Das Spiel erscheint am 14. November 2025 und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.