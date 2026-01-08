Call of Duty: Black Ops 7: Neues Update verbessert Zombies, Scorestreaks, Maps und Stabilität

Die Patch Notes für Black Ops 7 Season 01 Reloaded sind jetzt live und bringen eine breite Palette an Verbesserungen, Bugfixes und Balance‑Anpassungen.
Das Update konzentriert sich auf Stabilität, Gameplay‑Optimierungen und zahlreiche Korrekturen im Zombies‑Modus sowie im Multiplayer.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
- Fixes für wöchentliche Herausforderungen
- Updates für Equipment und Scorestreaks
- Stabilitätsfix für Hellstorm
- UI‑Verbesserungen und Fehlerbehebungen
- Out‑of‑bounds und Kollisions‑Updates für Den, Toshin und Scar
- Skirmish‑Anpassungen für Mission: Tide im 20v20‑Modus
- Zombies: Bugfixes und Gameplay‑Verbesserungen
- Verschiedene Waffenfixes und Balance‑Anpassungen im Zombies‑Modus
- Korrekturen für Zombies Field Upgrades und Equipment
- Überarbeitete Endgame‑Loot‑Belohnungen
- Mehrere allgemeine Stabilitätsverbesserungen und weitere Optimierungen
Alle Details gibt es im offiziellen Call of Duty Blog.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Waffenfixes schaden nie. Manche spielen mit den MPs und erzielen damit auf weite Distanzen einen Schaden wie ein Scharfschützengewehr.. Die Killcams sind oft auch sehr bescheiden. Teilweise schießt der Schütze ins leere nichts und macht trotzdem nen Headshot und das ohne zu zielen…. Naja, ein wenig bescheiden. Das schlimmste ist aber einfach immer noch, dass man ständig mit PC Spieler oder total hohe Prestigeränge zusammengeworfen wird, die einfach nur krass (unrealistisch?) sind, obwohl nur Modus gespielt, wo Fähigkeiten ein wenig mit rein spielen, mit wem man spielt.
Letztesmal z.B. erst wieder einen mit 530. Prestigerang im Spiel gehabt mit A/T von 79:3.
Da stimmt m.M.n. irgendwas nicht. Aber gut dass sowas (noch) nicht so oft vor kommt.