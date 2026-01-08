Call of Duty: Black Ops 7: Neues Update verbessert Zombies, Scorestreaks, Maps und Stabilität

Die Patch Notes für Black Ops 7 Season 01 Reloaded sind jetzt live und bringen eine breite Palette an Verbesserungen, Bugfixes und Balance‑Anpassungen.

Das Update konzentriert sich auf Stabilität, Gameplay‑Optimierungen und zahlreiche Korrekturen im Zombies‑Modus sowie im Multiplayer.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Fixes für wöchentliche Herausforderungen

Updates für Equipment und Scorestreaks

Stabilitätsfix für Hellstorm

UI‑Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Out‑of‑bounds und Kollisions‑Updates für Den , Toshin und Scar

, und Skirmish‑Anpassungen für Mission: Tide im 20v20‑Modus

im 20v20‑Modus Zombies: Bugfixes und Gameplay‑Verbesserungen

Verschiedene Waffenfixes und Balance‑Anpassungen im Zombies‑Modus

Korrekturen für Zombies Field Upgrades und Equipment

Überarbeitete Endgame‑Loot‑Belohnungen

Mehrere allgemeine Stabilitätsverbesserungen und weitere Optimierungen

Alle Details gibt es im offiziellen Call of Duty Blog.