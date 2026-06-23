Call of Duty: Black Ops 7: Nicolas Cage sorgt in Season 04 Reloaded für Action-Chaos

Mit Season 04 Reloaded erhält Call of Duty prominente Verstärkung aus Hollywood. Activision hat im Rahmen des neuen „Summer of Action“-Trailers bestätigt, dass Nicolas Cage dem Shooter beitritt.
Der Oscar-Preisträger übernimmt dabei eine Rolle im Rahmen des saisonalen Events und reiht sich in die lange Liste bekannter Gastauftritte innerhalb der Reihe ein. Der Trailer präsentiert Cage als actiongeladene Figur, die sich mitten ins Gefecht stürzt und dabei für die gewohnt explosive Mischung aus Chaos und Blockbuster-Inszenierung sorgt.
Weitere Details zu den Inhalten von Season 04 Reloaded wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Im Mittelpunkt der Ankündigung steht eindeutig der Auftritt von Nicolas Cage, der als einer der bekanntesten Action- und Charakterdarsteller Hollywoods gilt.
Die neue Season erscheint sowohl für Call of Duty: Black Ops 7 als auch für Call of Duty: Warzone und erweitert das laufende Angebot um zusätzliche Inhalte und Events.
Call of Duty: Black Ops 7 Season 04 Reloaded startet am 25. Juni 2026 für Xbox, PlayStation und PC.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geiler scheiß. Das werde ich mir holen. Schade das er erst jetzt kommt und nicht zu Beginn.^^
Da würde ich zum ersten Mal zuschlagen! Aber nur wenn Cage in seinem „Wild at heart“ Outfit aufläuft.
Bei jedem Kill garniert mit dem epischen Spruch „das ist eine Schlangenlederjacke, sie ist ein Symbol meiner Individualität und meines Glaubens and die persönliche Freiheit“.
Fuck bin ich alt.
Was muss man machen, damit man es ins Spiel schafft?