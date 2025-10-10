Call of Duty: Black Ops 7: Offenes Matchmaking und persistente Lobbys sind zurück

Es herrscht Grund zur Freude in der Call of Duty-Community. Mit dem Launch von Call of Duty: Black Ops 7 kehrt ein alter Standard beim Matchmaking zurück.
Wie Treyarch bestätigt, wird SBMM (Skill-Based Matchmaking) nicht mehr das Maß der Dinge im Multiplayer des Shooters sein.
Was viele Spieler sich schon seit Jahren zurückwünschen, wird zum Launch Standard: ein offenes Matchmaking mit minimaler Berücksichtigung der Fähigkeiten.
Des Weiteren hat man dem Wunsch der Community entsprochen und wird zum Launch persistente Lobbys einführen. Dadurch werden Teams und Lobbys als Ganzes nicht mehr nach einem Match getrennt, sondern bleiben für weitere Runden zusammen.
Darüber hinaus stellt man mögliche Anpassungen bei der rotierenden Zielhilfe und der Stärke der Zielhilfe auf dem Controller in Aussicht. Hierzu wird man später mehr Einzelheiten kommunizieren.
Was sagt ihr über die jüngsten Entscheidungen zu Call of Duty: Black Ops 7?
Und wieder mal wird nur auf die Öffentlichkeit gehört und nicht die Meinung der Spieler berücksichtigt.
Will ich als schlechter Spieler immer progamer in meiner lobby, am Nesten noch auf der Gegenseite nur, haben? Nein, will ich nicht, weil ich auch mal gewinnen will.
Will ich als schlechter Spieler in der lobby mit andern schlechten Spielern bleiben wo mein Team gerade haushoch verloren hat? Nein. Will ich auch nicht.
Und wer hat die meisten views und wer zieht die öffentlich Wahrnehmung auf sich? Die schlechten Spieler sinds nicht, und die machen den Großteil der Spieler aus.
Aber gehört wird mal wieder auf guten die die meiste Reichweite haben damit die Spaß am Spiel haben und nicht schwitzen müssen wenn die gegen Gleichwertige antreten.
Leider unsinn. Vor 2019, als der ganze Käse angefangen hat, hat’s auch niemanden gejuckt und es hat sich früher auch verkauft. Allein auf der 360 haben hunderttausende BO2 gespielt.
Du wirst auch jetzt noch Spiele gewinnen. Nur sind die Lobbies nun gemischter. Halt wie früher.
Die werden das nicht ohne Grund in der beta getestet haben. Außerdem ist sbmm nicht komplett raus. Die lowesten lows werden wahrscheinlich beim matchmaking rausgenommen
Leider Unsinn weil du 360 Spieler mit heutigen vergleichst. Ganz andere generation und vor allem viel mehr Spieler als damals.
Und auch vor 2019 habs nicht so viele Spieler und solch eine überragende Präsenz bei twitch und Co.
Das wird anfangs aufgehen, mit der Zeit werden aber die schlechten Spieler immer die Verlierer sein und immer mehr das Spiel verlassen das die Kluft zwischen dem können immer geringer wird und es wird wie ein sbmm wirken.
Das ist ja auch eines der Gründe warum marvel rivals so erfolgreich ist weil du eben wenn du zu oft verlierst einfsch gegen bots antrittst und dann wieder gewinnt.
Und warum bei kostenlosen warfare? bei CoD auch mehr der Modus gespielt wird wo eben eine Menge bots drin sind. 99 Gegner und nur 20 davon Spieler ist was ganz anderes als 99 Gegner die alles Spieler sind. Da kommt selbst der schlechteste Spieler mal in die top 20 was ihm dann wieder Spaß am Spiel gibt.
Gebe dir da definitiv recht! Die guten wollen nur Kanonenfutter haben und schwitzen, kenn da einige. Das Game ist mittlerweile so schlecht weil sie nur auf die Pseudopros mit der Reichweite hören. SBMM müsste einfachbesser ausgereift werden, dann wäre es top. Will nicht wissen wieviele jetzt so richtig auf dem Sack bekommen.
Vor fast 20 Jahren haben wir im ersten MW eine Runde Herrschaft 200-0 gewonnen als wir Clanspieler waren, ebenfalls in Bo1 oder Bo2 in CTF ne Winstreak weit über 100 Wins am Stück, weil wir einfach eingespielt und im Turnier gespielt haben, die Casuals sind so dermaßen weggeballert worden, daß kann Mega frustrierend sein!
Genau das ist es, ich bin ja bekanntlich kein CoD spieler im eigentlichen Sinne, aber ich hab eben im Laufe der Jahrzehnte dann doch den ein oder anderen shooter gespielt und bin nicht ganz das totale Opfer.
Aber wenn selbst ich schon im ersten spiel der beta was ich sogar noch verliere auf Platz 1 Lande und dazu noch das den besten Spielzug schaffe gibt einem fas eben genauso zu bedenken wie wenn die nächsten beiden Spiele dann haushoch gewonnen werden von meinem Team und ich auf Platz 1 bzw 3 von allen Spielern lande.
Oder eben der Sonntag mit Kollegen wo wir da einfach zu 2. diesen neues Modus mit den ernergiekernen komplett dominiert haben.
Klar macht uns das Spaß, aber dem Verliererteam garantiert nicht wenn man innerhalb von 2 Minuten in jeder Runde konpeltt vernichtet wird.
Und genau das ist es eben. Die guten wollen nicht schwitzen sondern killen weils ihnen Spaß macht besser zu sein als die andren und sind sie das nicht macht das Spiel keinen Spaß weil es Arbeit ist zu gewinnen.
An die Verlierer aber denkt eben niemand.
Weil sie nur auf die Pseudopros hören? Dann kann ich ja auch behaupten, dass die letzten Jahre nur auf die noobs gehört und geschützt wurden. Und auch das Kanonenfutter Argument ist uncool. Natürlich schließe ich nicht aus, dass es Leute gibt die das feiern aber die sind menschlich gesehen dann auch arsch.
sbmm bringt auch soziale Nachteile mit sich. Nicht nur disbanding Lobbies sondern auch das der eine ’schlechtere‘ Kollegen, nicht mit den guten zusammen zocken kann. Weil er kein Land sieht. Diesen Fall hab ich bspw. Zocken soll doch verbinden oder ned?
Mit minimierten sbmm wird das besser gehen. Wer sweaten will, geht rüber zu ranked. Ich hab kb zu sweaten ich will nur zocken
Genau das meine ich ja mit SBMM verfeinern, das es eher mischt anstatt sich an den besten in der Gruppe zu orientieren. SBMM ist nicht schlecht nur nicht gut für Gruppen mit unterschiedlichen Skill.
Ich nicht schon lange nur noch besserer Durchschnitt, aufgrund von Zeit und Alter, trotz allem möchte ich mich mit gleichguten Spielern, aber auch besseren Messen denn nur so wird man besser!
Bin aber froh das es BF6 geschafft wieder back to the roots zu gehen, das macht so Laune. Gerade knapp 1,5h gezockt und war richtig geil. Cod ist einfach nix mehr für mich, diese scheiß gejumpe und geslide geht mir nur noch auf den Sack. Deswegen hab und werde ich es dieses Jahr bestimmt nicht mehr zocken, wohl nie wieder, es ist einfach nicht mehr was es mal war und das nicht wegen SBMM!
Und es hat nur einen Konkurrenten gebraucht, der gehörigen Druck gemacht hat😅
Freut mich für die CoD-Community, ich kehre trotzdem endlich wieder zum 👑 der Shooter zurück
Der 👑 der Shooter wäre Quake 3 Arena. Schön das alte Spiele noch gespielt werden 😆
Ich fand Q2 besser 😛
Da gab es ja sogar noch ne Story 😆 Ein neues Quake wäre auch schön 😀
Ich fand Unreal Tournament 99 besser
Hallo Zorn, die Seite ist leider mobil kaum genießbar, man bekommt auf der Hauptseite eine riesige Werbung reinpackt, die sich nicht wegklicken lässt, auf die Artikel klicken ist nur durch schnelles Hoch und runterwischen möglich. Die Werbung packt sich über die komplette Seite, nicht cool.
Welchen Browser nutzt du? Dieses Problem habe ich mit Edge nicht
Ich tippe auf Chrome da ist es bei mir aufm Handy genauso schlimm.
Achso. Mobil überlesen.
Gerade mit Chome getestet: Sieht bei mir „normal“ aus. Oben etwas Werbung und an der Seitenleiste.
Ich empfehle den Brave-Browser
Ist auch nicht durchgehend. Nur manche Werbungen sind halt echt über den ganzen Screen und kommen ohne „Schließen“-Button.
Adblocker
Obacht! Auszug aus den Nutzungsbedingungen: „XboxDynasty.de finanziert sich durch die Einblendung von Werbung. Es steht uns frei, einzelne Funktionen, einzelne oder alle Inhalte zu sperren, falls diese Vereinbarung über die faire Nutzung der Plattform einseitig durch die Verwendung von Werbeblockern verletzt wird.“
jo bei Chrome, nutze ich auch und seit Anfang der Woche ne Katastrophe, vorher war es alles okay. Das einizige was du da machen kannst ist die Desktopversion anzeigen zu lassen.
Achte mal ganz unten links da sind 3 so ganz kleine Striche. Da kommst auf die Seite von denen und kannst es ausschalten.
Ist allerdings fummelarbeit.
Würde mich halt interessieren ob das von Activision direkt kommt oder vom Studio selbst. Weil wenn es die Studios entscheiden dürfen wissen wir ja das wir nächstes Jahr zu mw4 von Infinitiy ward den ganzen dreck wieder drin haben
Gute Neuigkeiten!
Oktober: Battlefield 6. November: Black Ops 7.
Der Game Pass ist und bleibt einfach nur geil…auch ohne Battlefield 6!
Finde das nicht so vorteilhaft, ist eigentlich besser, wenn das Team nach Fähigkeiten ausgewählt wird, damit kein Ungleichgewicht entsteht.
„ein offenes Matchmaking mit minimaler Berücksichtigung der Fähigkeiten“ … ein Grund mehr warum CoD keinen Spaß mehr macht und nicht mehr gespielt werden sollte.
Auf diese News musste man 5 (?) Jahre warten. Jetzt gibt es kein zurück mehr ^^
nur für den Multiplayer oder auch für Warzone?
für Multiplayer habe ich das nie gebraucht und fände ich eher negativ. Hab meistens gewonnen xD
für Warzone wäre das viel Interesannter und sehr notwendig
Nö, bei Warzone gibt’s den botmodus, der is nix anderes.