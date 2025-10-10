Call of Duty: Black Ops 7: Offenes Matchmaking und persistente Lobbys sind zurück

Treyarch bringt zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7 ein offenes Matchmaking zurück – Skill-Based Matchmaking verliert seine zentrale Rolle im Multiplayer.

Es herrscht Grund zur Freude in der Call of Duty-Community. Mit dem Launch von Call of Duty: Black Ops 7 kehrt ein alter Standard beim Matchmaking zurück.

Wie Treyarch bestätigt, wird SBMM (Skill-Based Matchmaking) nicht mehr das Maß der Dinge im Multiplayer des Shooters sein.

Was viele Spieler sich schon seit Jahren zurückwünschen, wird zum Launch Standard: ein offenes Matchmaking mit minimaler Berücksichtigung der Fähigkeiten.

Des Weiteren hat man dem Wunsch der Community entsprochen und wird zum Launch persistente Lobbys einführen. Dadurch werden Teams und Lobbys als Ganzes nicht mehr nach einem Match getrennt, sondern bleiben für weitere Runden zusammen.

Darüber hinaus stellt man mögliche Anpassungen bei der rotierenden Zielhilfe und der Stärke der Zielhilfe auf dem Controller in Aussicht. Hierzu wird man später mehr Einzelheiten kommunizieren.

Was sagt ihr über die jüngsten Entscheidungen zu Call of Duty: Black Ops 7?