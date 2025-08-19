Call of Duty: Black Ops 7: Offizielle Details, Trailer und erste Eindrücke durchgesickert

Call of Duty: Black Ops 7 ist aktuell schon im Microsoft Store auffindbar. Den neuen Call of Duty: Black Ops 7 Trailer könnt ihr euch sogar hier schon jetzt anschauen!
Dazu gibt es passende Screenshots und eine erste Beschreibung zum Shooter mit Details zur Beta weiter unten!
Bestellt vor oder abonniert einen ausgewählten Game Pass-Plan* und erhaltet so:
– Vorabzugang zur Offenen Beta**
— Vorabzugang ab 2. Oktober
— Offene Beta (für alle Spieler:innen) ab 5. Oktober
– Reznov-Herausforderungspaket*** – Schaltet den SOG-Reznov-Operator-Skin in Call of Duty®: Black Ops 6 und Call of Duty®: Warzone™ sofort frei. Außerdem erhaltet ihr Zugriff, um die Skins Stalingrad-Reznov und Memory-Reznov freizuschalten.
Enthält:
– Cross-Gen-Bundle von Call of Duty®: Black Ops 7
— Enthält die Spielversionen für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox PC
In Call of Duty®: Black Ops 7 führen Treyarch und Raven Software die Spieler:innen in das überwältigendste Black Ops aller Zeiten.
Wir schreiben das Jahr 2035. Gezeichnet durch brutale Konflikte und psychologische Kriegsführung steht die Welt am Rande des Chaos. David Mason ist der Kommandant eines JSOC-Eliteteams, das sich in geheimer Mission in die weitläufige Mittelmeerstadt Avalon begibt. Dort stoßen sie auf ein ausgeklügeltes Komplott, das nicht nur droht, die Welt ins Chaos zu stürzen, sondern sie auch mit den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Bildet Trupps oder spielt allein in einer innovativen Koop-Kampagne, die Black Ops neu definiert. Stellt euch risikoreichen Herausforderungen in einer breitgefächerten Vielfalt an Umgebungen: von den Neonlichtern japanischer Dächer über die Mittelmeerküste bis hin zu den dunkelsten Winkeln der menschlichen Psyche.
Der Mehrspieler-Modus lässt es bei Veröffentlichung mit 16 elektrisierenden 6v6-Karten und zwei 20v20-Karten krachen. Vom futuristischen Tokio bis zur rauen, eisigen Wildnis Alaskas stecken alle Schauplätze voller Gefahren und Möglichkeiten. Meistert ein modernes Arsenal und manövriert die Gegenseite mithilfe des weiterentwickelten Systems für Omni-Bewegungen aus.
Im legendären rundenbasierten Zombies-Modus von Treyarch gehen Realität und Albtraum nahtlos ineinander über. Das Team ist in der ausufernden, sich ständig verändernden Höllenlandschaft im Herzen des Dunkeläthers gefangen. Das ist nicht bloß ein Kampf ums Überleben – es ist ein Abstieg in den Abgrund des Wahnsinns.
Game Pass Core-Abonnement für das Spiel erforderlich (separat erhältlich).
Funktionen
Online-Zusammenspiel (2-4)
Online-Multiplayer (2-40)
Xbox – Multiplayer plattformübergreifend
4K Ultra HD
HDR10
Einzelspieler
Variable Aktualisierungsrate
Xbox – Co-Op plattformübergreifend
60 BpS+
Raumklang
7 Kommentare
Ich denke BF6 wird mich zum passen bei Cod bringen auch wenn ich es durch den GP nicht kaufen brauch. Keine Zeit und Lust mehr darauf, wobei bei BF6 auch nich einiges gepatched werden muss
Bin auf jeden Fall dabei, möchte auch unbedingt wissen, wie es mit der Dunkelätherstory weitergeht.
Finde der Trailer persönlich echt Mega Kacke
Hauptsache der mp wird gut alles drum herum ist mir egal
Sonst waren die Trailer ja immer gut und der Rest Müll
Bin auch in der Beta dabei und ab geht die Luzti
Das Setting spricht mich total an, als alter Star Trek fan mag ich Sci-Fi eben. Ich freue mich auf die Kampagne. Ich hoffe auf eine gute und interessante Story und wie bei BO6 ein faires Perk System, dass den obligatorischen Veteran run nicht allzu frustrierend werden lässt. Das haben sie bei BO6 richtig gut gemacht, großes Kompliment. MW III war Frust pur auf Veteran, schon allein wegen den miserablen open combat mission wo nicht gespeichert wird. Ich hoffe den Mist sehen wir nie wieder.
Die Kampagne ala Halo im coop spielen zu können, finde ich super. Da ich XBOX Freunde überall auf der Welt verteilt habe, ist das perfekt um mit ihnen gemeinsam zu zocken. TOP.
Der Multiplayer wird mit Sicherheit das übliche bieten. Solange die Maps hübsch und gut designed sind, bin ich immer für eine Runde ab und an zu haben. Auch wenn die ganzen Kiddies total nerven, die auf dem Battlefield rumhüpfen, als wären sie allen Sorgen dieser Welt entrückt und sich einen kickern wenn sie einem nach einem nosedive in den Hintern schießen😓 Gut, dass Battlefield 6 da abhilfe schaffen könnte (man kann ja durchaus mehr ale ein Spiel spielen, nicht wahr^^)
Den dämlichen Zombie Modus können sie behalten, den finde ich kacke. Hat mich noch nie interessiert. Man muss sich nur immer durchzwängen, um das Spiel zu komplettieren. Ein spaßiger PvE Modus ala Halos Firefight wäre genial, das würde mich deutlich mehr ansprechen und zum zocken bewegen. Das Zombie Müll können sie behalten
Ich finde das alles extrem kacke und freue mich das BF6 kommt. COD wird weiterhin seine Hardcore Fans haben aber ich glaube ein großer und nicht zu verachtender Teil hat genug und wechselt (zumindest vorerst) zu BF. Was ich bisher gesehen habe sieht einfach nur schäbig aus und ich wünsche mir das den Jungs mal endlich etwas in den Arsch getreten wird.
ich werde irgendwann mal die Story spielen, auf die hab ich schon Lust. Multiplayer interessiert mich nicht und der Zombie Modus ist auch nicht mehr das was er mal war. Der letzte gute war Black ops 3