Call of Duty: Black Ops 7: Offizielle Details, Trailer und erste Eindrücke durchgesickert

Call of Duty: Black Ops 7 ist aktuell schon im Microsoft Store auffindbar. Den neuen Call of Duty: Black Ops 7 Trailer könnt ihr euch sogar hier schon jetzt anschauen!

Dazu gibt es passende Screenshots und eine erste Beschreibung zum Shooter mit Details zur Beta weiter unten!

Bestellt vor oder abonniert einen ausgewählten Game Pass-Plan* und erhaltet so:

– Vorabzugang zur Offenen Beta**

— Vorabzugang ab 2. Oktober

— Offene Beta (für alle Spieler:innen) ab 5. Oktober

– Reznov-Herausforderungspaket*** – Schaltet den SOG-Reznov-Operator-Skin in Call of Duty®: Black Ops 6 und Call of Duty®: Warzone™ sofort frei. Außerdem erhaltet ihr Zugriff, um die Skins Stalingrad-Reznov und Memory-Reznov freizuschalten.

Enthält:

– Cross-Gen-Bundle von Call of Duty®: Black Ops 7

— Enthält die Spielversionen für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox PC

In Call of Duty®: Black Ops 7 führen Treyarch und Raven Software die Spieler:innen in das überwältigendste Black Ops aller Zeiten.

Wir schreiben das Jahr 2035. Gezeichnet durch brutale Konflikte und psychologische Kriegsführung steht die Welt am Rande des Chaos. David Mason ist der Kommandant eines JSOC-Eliteteams, das sich in geheimer Mission in die weitläufige Mittelmeerstadt Avalon begibt. Dort stoßen sie auf ein ausgeklügeltes Komplott, das nicht nur droht, die Welt ins Chaos zu stürzen, sondern sie auch mit den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert.

Bildet Trupps oder spielt allein in einer innovativen Koop-Kampagne, die Black Ops neu definiert. Stellt euch risikoreichen Herausforderungen in einer breitgefächerten Vielfalt an Umgebungen: von den Neonlichtern japanischer Dächer über die Mittelmeerküste bis hin zu den dunkelsten Winkeln der menschlichen Psyche.

Der Mehrspieler-Modus lässt es bei Veröffentlichung mit 16 elektrisierenden 6v6-Karten und zwei 20v20-Karten krachen. Vom futuristischen Tokio bis zur rauen, eisigen Wildnis Alaskas stecken alle Schauplätze voller Gefahren und Möglichkeiten. Meistert ein modernes Arsenal und manövriert die Gegenseite mithilfe des weiterentwickelten Systems für Omni-Bewegungen aus.

Im legendären rundenbasierten Zombies-Modus von Treyarch gehen Realität und Albtraum nahtlos ineinander über. Das Team ist in der ausufernden, sich ständig verändernden Höllenlandschaft im Herzen des Dunkeläthers gefangen. Das ist nicht bloß ein Kampf ums Überleben – es ist ein Abstieg in den Abgrund des Wahnsinns.

Game Pass Core-Abonnement für das Spiel erforderlich (separat erhältlich).

Funktionen

Online-Zusammenspiel (2-4)

Online-Multiplayer (2-40)

Xbox – Multiplayer plattformübergreifend

4K Ultra HD

HDR10

Einzelspieler

Variable Aktualisierungsrate

Xbox – Co-Op plattformübergreifend

60 BpS+

Raumklang

…