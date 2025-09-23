Call of Duty: Black Ops 7: Open Beta mit sechs Karten und Overload Modus

Zwischen dem 5. und 8. Oktober können alle Spieler den kommenden Shooter Call of Duty: Black Ops 7 im Zuge einer Open Beta ausprobieren. Vorbesteller dürfen schon ab dem 2. Oktober loslegen.
Welche Inhalte die Open Beta-Woche umfassen wird, wurde jetzt von Treyarch und Raven Software offiziell bekannt gegeben.
Mit Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge und Toshin werden sechs der insgesamt 18 zum Start der Vollversion verfügbaren Karten spielbar sein.
In Sachen Spielmodi sind Serien-Klassiker wie Domination, Hardpoint, Team Deathmatch, Kill Confirmed und Trainig Course ebenso vertreten wie der brandneue Overload-Modus.
In Overload kämpfen zwei Teams aus jeweils sechs Spielern mit Respawns um ein Overload-Gerät, das in einer von zwei Zonen platziert und anschließend verteidigt werden muss.
Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde dann reinschauen, außer man muss 100 GB plus herunterladen 🥴.
Werd reinschauen, egal wie groß der Download wird.
Overload klingt doch einfach wie Suchen & Zerstören mit variablerem Bombenplatz? 🤔
Werde mir jedenfalls bei BO7 und BF 6 anschauen, evtl. werden beides Sale käufe.
Stalker 2 wartet man noch auf dem PvP und Gears Reloaded ist zu veraltet und sonst sehe ich vor 2027 keinen PvP Shooter am Horizont ausser Gears E Day, COD MW. Das neue Halo wir auch eher später kommen…