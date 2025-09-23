Call of Duty: Black Ops 7: Open Beta mit sechs Karten und Overload Modus

Die kommende Open Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 umfasst sechs Karten und zahlreiche Spielmodi, zu denen auch der neue Overload-Modus zählt.

Zwischen dem 5. und 8. Oktober können alle Spieler den kommenden Shooter Call of Duty: Black Ops 7 im Zuge einer Open Beta ausprobieren. Vorbesteller dürfen schon ab dem 2. Oktober loslegen.

Welche Inhalte die Open Beta-Woche umfassen wird, wurde jetzt von Treyarch und Raven Software offiziell bekannt gegeben.

Mit Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge und Toshin werden sechs der insgesamt 18 zum Start der Vollversion verfügbaren Karten spielbar sein.

In Sachen Spielmodi sind Serien-Klassiker wie Domination, Hardpoint, Team Deathmatch, Kill Confirmed und Trainig Course ebenso vertreten wie der brandneue Overload-Modus.

In Overload kämpfen zwei Teams aus jeweils sechs Spielern mit Respawns um ein Overload-Gerät, das in einer von zwei Zonen platziert und anschließend verteidigt werden muss.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass.