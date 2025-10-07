Call of Duty: Black Ops 7: Open Beta wurde verlängert

Spielt die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 einen Tag länger und haltet nach der neuen Karte Toshin Ausschau, die in die Playlist aufgenommen wurde.

Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende nicht die Zeit gefunden haben, in die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 hineinzuschauen: Treyarch gibt euch einen Tag mehr Zeit.

Die Open Beta wurde um einen Tag verlängert und kann jetzt bis Donnerstag, 9. Oktober, 18:00 Uhr gespielt werden.

Mit Toshin ist zudem eine weitere 6vs6-Karte in der Beta des Shooters jetzt spielbar.

Ladet euch die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 hier über den Microsoft Store für Xbox herunter.