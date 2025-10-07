Call of Duty: Black Ops 7: Open Beta wurde verlängert

Gute Nachrichten für alle, die am Wochenende nicht die Zeit gefunden haben, in die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 hineinzuschauen: Treyarch gibt euch einen Tag mehr Zeit.
Die Open Beta wurde um einen Tag verlängert und kann jetzt bis Donnerstag, 9. Oktober, 18:00 Uhr gespielt werden.
Mit Toshin ist zudem eine weitere 6vs6-Karte in der Beta des Shooters jetzt spielbar.
Ladet euch die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 hier über den Microsoft Store für Xbox herunter.
