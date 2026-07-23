Call of Duty: Black Ops 7: Orientiert sich beim Matchmaking an Black Ops und Black Ops II

Mit Saison 5 erhält Call of Duty: Black Ops 7 ein neues Matchmaking-System, das sich an den Klassikern der Reihe orientiert.

Activision wird mit Saison 5 von Call of Duty: Black Ops 7 ein neues System für die Spielersuche einführen. Nach eigenen Angaben basiert die Überarbeitung auf den Erkenntnissen aus Spielerdaten sowie dem Feedback der Community und orientiert sich am Matchmaking der klassischen Black Ops-Titel.

Das neue System kommt in den Black Ops Classic, Schnelles Spiel und Partyspiele zum Einsatz. Laut Activision habe insbesondere die anhaltende Begeisterung für Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II gezeigt, welche Elemente dieser Spielerlebnisse sich viele Fans auch heute noch wünschen.

Die bisherigen offenen Listen bleiben trotz der Änderungen weiterhin in Black Ops 7 verfügbar. Außerdem sollen sie auch in der Beta zu Modern Warfare 4 enthalten sein.

Mit der Anpassung reagiert Activision nach eigenen Angaben direkt auf das Feedback der Community und möchte das Mehrspieler-Erlebnis weiter verbessern. Weitere Details zum neuen Matchmaking-System wurden bislang nicht veröffentlicht.