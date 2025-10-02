Call of Duty: Black Ops 7: Packender Trailer zur Beta

Schaut euch hier den packenden Call of Duty: Black Ops 7 Trailer zur Beta an!

Macht euch bereit, Operatoren: In der Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 erlebt ihr als Erste die nächste Stufe intensiver Black Ops-Action.

Stürzt euch in brandneue Karten, testet moderne Waffen und stellt euer Können in klassischen wie auch völlig neuen Modi unter Beweis.

Schließt euch mit eurem Squad zusammen, meistert die taktischen Herausforderungen und entdeckt, was euch im Jahr 2035 erwartet – wenn die Welt am Rande des Chaos steht und Angst zur tödlichsten Waffe wird.

Sichert euch jetzt euren Zugang und erlebt Black Ops 7 noch vor dem offiziellen Launch.

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Codes

M9M8-S7Y9Q-KR80

VPZS-ML5SV-LTED

1KDQ-MK7BW-XGMD

JGG0-RX6FP-5VZ4

LKZ8-WDH3T-0TX4

KHWC-Y61TH-B3LB

R70M-BL4SE-1W66

KYPD-6EX5P-CYDM

MPZ4-1H5EN-PTLE

5QZ1-L1PN8-4NFH

7WF3-42L4M-CRXH

7Y4R-VWSF0-SR0B

RW7S-YMF85-8JXP

M1ZK-GC4RW-3WWW

B1YZ-1PHGR-JNJW