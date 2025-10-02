Call of Duty: Black Ops 7: Packender Trailer zur Beta

Macht euch bereit, Operatoren: In der Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 erlebt ihr als Erste die nächste Stufe intensiver Black Ops-Action.
Stürzt euch in brandneue Karten, testet moderne Waffen und stellt euer Können in klassischen wie auch völlig neuen Modi unter Beweis.
Schließt euch mit eurem Squad zusammen, meistert die taktischen Herausforderungen und entdeckt, was euch im Jahr 2035 erwartet – wenn die Welt am Rande des Chaos steht und Angst zur tödlichsten Waffe wird.
Sichert euch jetzt euren Zugang und erlebt Black Ops 7 noch vor dem offiziellen Launch.
Call of Duty: Black Ops 7 Beta Codes
M9M8-S7Y9Q-KR80
VPZS-ML5SV-LTED
1KDQ-MK7BW-XGMD
JGG0-RX6FP-5VZ4
LKZ8-WDH3T-0TX4
KHWC-Y61TH-B3LB
R70M-BL4SE-1W66
KYPD-6EX5P-CYDM
MPZ4-1H5EN-PTLE
5QZ1-L1PN8-4NFH
7WF3-42L4M-CRXH
7Y4R-VWSF0-SR0B
RW7S-YMF85-8JXP
M1ZK-GC4RW-3WWW
B1YZ-1PHGR-JNJW
Ich würde sagen ein Typischer Call of Duty Trailer 😅🤣
Ja, das ist wirklich typisch.
Boring wie immer 😆
Kann mich nur anschließen, typischer CoD Trailer.