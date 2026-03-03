Call of Duty: Black Ops 7: Paradox Junction führt die Dunkeläther-Geschichte fort

Paradox Junction startet mit Saison 2 Reloaded in Call of Duty: Black Ops 7 und setzt die Handlung im Dunkeläther fort.

Mit der Filmsequenz zu Paradox Junction gibt Call of Duty Black Ops 7 einen Ausblick auf die Fortsetzung der Dunkeläther-Geschichte. Das neue Kapitel startet im Rahmen von Saison 2 Reloaded und knüpft direkt an die bisherigen Ereignisse an.

Die veröffentlichte Sequenz zeigt, wie sich die Handlung weiter zuspitzt. Geheimnisvolle Entwicklungen und neue Wendungen deuten darauf hin, dass die Grenze zwischen bekannten Realitäten und dem Dunkeläther weiter verschwimmt. Im Zentrum steht die Frage nach Absolution und den Konsequenzen vergangener Entscheidungen.

Paradox Junction erweitert damit die narrative Ebene des Spiels und führt die Geschichte innerhalb der laufenden Saison fort. Mit Saison 2 Reloaded beginnt das nächste erzählerische Kapitel in der Welt von Call of Duty Black Ops 7.