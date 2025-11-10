Call of Duty: Black Ops 7: Pre-Load auf Xbox gestartet

Um 18:00 Uhr hat der Pre-Load des Shooters Call of Duty: Black Ops 7 offiziell auf allen Plattformen begonnen.
Vor dem Launch des Spiels am 14. November, also diesen Freitag, dürften selbst diejenigen mit einer „Holzleitung“ genügend Zeit haben, um den Download abzuschließen.
Wer das Spiel vorbestellt hat oder es zum Launch mit Xbox Game Pass Ultimate spielen möchte, kann jetzt anfangen, die Daten herunterzuschaufeln.
Na dann schaue ich gleich mal nach, wie riesig der Download dieses Mal ist.
Übel, knapp 170 GB 😑.