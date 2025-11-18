Call of Duty: Black Ops 7: Ray Tracing hebt Black Ops 7 auf ein neues Grafikniveau

5 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty Black Ops 7 beeindruckt im Ray-Tracing-Vergleich mit sichtbaren Grafiksteigerungen!

In einem neuen Video zu Call of Duty Black Ops 7 wird ein ausführlicher Grafikvergleich zwischen aktiviertem und deaktiviertem Ray Tracing präsentiert.

Die Analyse von ElAnalistaDeBits zeigt klar nachvollziehbare Unterschiede, die ihr in direkten Szenenvergleichen erleben könnt. Das Videomaterial führt durch verschiedene Bereiche der Spielwelt von Call of Duty Black Ops 7 und macht sichtbar, wie stark die Beleuchtungstechnik das Gesamtbild beeinflusst.

Mit aktiviertem Ray Tracing erscheinen Lichtquellen deutlich realistischer und spiegeln sich dynamisch auf Oberflächen wider. Schatten wirken präziser, Konturen schärfer und die Umgebungen erhalten eine natürlichere Tiefe. Ohne Ray Tracing zeigt Call of Duty Black Ops 7 weiterhin eine solide Grafikqualität, jedoch ohne die zusätzliche visuelle Intensität, die durch die moderne Beleuchtungstechnologie entsteht.

Der Vergleich verdeutlicht, welche Wirkung die RTX-Funktionen auf Materialien, Reflexionen und Partikel in Call of Duty Black Ops 7 haben.

Besonders in Innenräumen und dunklen Gebieten werden die Unterschiede offensichtlich, da die Beleuchtung hier entscheidend zur Atmosphäre beiträgt. Die Technik sorgt für eine intensivere Immersion und unterstreicht die filmische Darstellung vieler Szenen in Call of Duty Black Ops 7.

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 245380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.11.2025 - 09:43 Uhr

    Sieht gut aus, nur halte ich Raytracing für nicht so wichtig, gerade in CoD achtet man doch nicht so sehr darauf.

    0
  2. Wartenaufwunder 139890 XP Elite-at-Arms Gold | 18.11.2025 - 09:46 Uhr

    Was ne Ressourcen Verschwendung 😅 wer achtet denn bitteschön bei einem schnellen FPS auf SOWAS?

    Für mich persönlich eines der großen Dinge die im modernen AAA gaming sowas von falsch laufen.

    0
  3. Robilein 1178470 XP Xboxdynasty Legend Gold | 18.11.2025 - 09:48 Uhr

    Also grafisch ist es sowieso herausragend. War auch positiv überrascht von der Cloud Performance. Habe die Kampagne wegen dem Speicherplatz per Cloud gespielt, lief alles paletti und sieht fantastisch aus. Raytracing hebt das natürlich nochmal auf ein neues Level.

    1
  4. DrFreaK666 173300 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 18.11.2025 - 09:48 Uhr

    1. es sind keine RTX-Funktionen, sondern DXR (DirectX Raytracing)
    2. sehe ich bei der Beleuchtung keine Änderung, sondern nur bei Reflexionen
    3. kostet das zu viel Leistung und ist deswegen PC-only

    0
  5. HakunaTraumata 108700 XP Master User | 18.11.2025 - 09:57 Uhr

    Schön das es reytracing gibt , ändert aber nix daran das ich oftmals Probleme habe im Multiplayer Gegner und Team zu unterscheiden

    0

