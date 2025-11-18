Call of Duty: Black Ops 7: Ray Tracing hebt Black Ops 7 auf ein neues Grafikniveau

In einem neuen Video zu Call of Duty Black Ops 7 wird ein ausführlicher Grafikvergleich zwischen aktiviertem und deaktiviertem Ray Tracing präsentiert.

Die Analyse von ElAnalistaDeBits zeigt klar nachvollziehbare Unterschiede, die ihr in direkten Szenenvergleichen erleben könnt. Das Videomaterial führt durch verschiedene Bereiche der Spielwelt von Call of Duty Black Ops 7 und macht sichtbar, wie stark die Beleuchtungstechnik das Gesamtbild beeinflusst.

Mit aktiviertem Ray Tracing erscheinen Lichtquellen deutlich realistischer und spiegeln sich dynamisch auf Oberflächen wider. Schatten wirken präziser, Konturen schärfer und die Umgebungen erhalten eine natürlichere Tiefe. Ohne Ray Tracing zeigt Call of Duty Black Ops 7 weiterhin eine solide Grafikqualität, jedoch ohne die zusätzliche visuelle Intensität, die durch die moderne Beleuchtungstechnologie entsteht.

Der Vergleich verdeutlicht, welche Wirkung die RTX-Funktionen auf Materialien, Reflexionen und Partikel in Call of Duty Black Ops 7 haben.

Besonders in Innenräumen und dunklen Gebieten werden die Unterschiede offensichtlich, da die Beleuchtung hier entscheidend zur Atmosphäre beiträgt. Die Technik sorgt für eine intensivere Immersion und unterstreicht die filmische Darstellung vieler Szenen in Call of Duty Black Ops 7.