Call of Duty: Black Ops 7: Release könnte vorgezogen werden – Gerücht

Gerüchte um eine frühere Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 machen die Runde.

Dass Publisher die Veröffentlichung ihrer Spiele gerne mal nach hinten verschieben, kommt des Öfteren vor. Doch nur selten werden sie trotz festgelegtem Termin vorgezogen und sind früher spielbar.

Über einige Beweise für eine Vorverlegung von Call of Duty: Black Ops 7 spricht TheGhostOfHope. Ins Detail geht der Insider zwar nicht und er wisse auch nicht, ob er die Sache mit dem vorzeitigen Release abkaufen soll.

Auch Insider Gaming schreibt über derzeit lose Behauptungen von prominenten Profilen auf Social-Media, hat aber auch nichts Konkretes gehört.

Sollte Activision den Release des Shooters vorverlegen, würde er am 7. November statt dem 14. November erscheinen. Mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Game Pass wäre er dann auch früher spielbar.