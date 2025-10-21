Call of Duty: Black Ops 7: Release könnte vorgezogen werden – Gerücht

15 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Gerüchte um eine frühere Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 machen die Runde.

Dass Publisher die Veröffentlichung ihrer Spiele gerne mal nach hinten verschieben, kommt des Öfteren vor. Doch nur selten werden sie trotz festgelegtem Termin vorgezogen und sind früher spielbar.

Über einige Beweise für eine Vorverlegung von Call of Duty: Black Ops 7 spricht TheGhostOfHope. Ins Detail geht der Insider zwar nicht und er wisse auch nicht, ob er die Sache mit dem vorzeitigen Release abkaufen soll.

Auch Insider Gaming schreibt über derzeit lose Behauptungen von prominenten Profilen auf Social-Media, hat aber auch nichts Konkretes gehört.

Sollte Activision den Release des Shooters vorverlegen, würde er am 7. November statt dem 14. November erscheinen. Mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Game Pass wäre er dann auch früher spielbar.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 105520 XP Hardcore User | 21.10.2025 - 14:39 Uhr

    Wenn sie das wirklich machen sollten müsste im Hintergrund schon alles laufen das eine Woche früher über die Bühne zu drücken. Ist ja nicht nur das man im Store einfach das Datum ändert sondern auch die Disk Spieler müssten 1 Woche vorher beliefert werden

    Denke mal wenn da wirklich was passieren sollte dann verkünden sie es diese Woche, also abwarten 🙂

    0
  2. Robilein 1169030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.10.2025 - 14:42 Uhr

    Ich hätte nichts dagegen die Kampagne früher zu spielen🙂

    1
  3. Katanameister 225920 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.10.2025 - 14:50 Uhr

    Würde mir eigentlich passen, Ninja Gaiden sollte ich bis dahin eigentlich packen und Outer Worlds lasse ich dann erstmal links liegen.

    0
  4. Ash2X 299160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.10.2025 - 15:02 Uhr

    Daher es verhältnismäßig spät kommt wäre es nicht komplett verwunderlich.

    0
    • LaktoseLarry 5320 XP Beginner Level 3 | 21.10.2025 - 16:01 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Natürlich, Season 1 startet bald, Battle Royal kommt. Das alles sind garantiert Gründe (falls das Gerücht stimmt)

      2
  8. Fayedog 12280 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 21.10.2025 - 16:37 Uhr

    Denen scheint der Arsch ganz schön auf Grundeis zugehen, nachdem die Integration von COD in den GP gefloppt ist und sich das neue Battlefield so gut verkauft. Am besten wäre es einfach mal eine kreative Pause einzulegen und das Spiel mal grundsätzlich zu überarbeiten, so wie es EA jetzt mit Battlefield getan hat. Das war ja auch damals die Hoffnung, als MS ABK übernommen hat…

    3
    • oldGamer 128155 XP Man-at-Arms Onyx | 21.10.2025 - 17:59 Uhr
      Antwort auf Fayedog

      nur das die Integration nicht geplatzt ist sondern die meisten Menschen schlicht und ergreifend nicht denken können nur wiederkäuen was andere ihnen Vorgeben, wie du ja hier wunderbar wieder beweist.
      Oder hast du auch nur einen einzigen Beweis dafür der nicht auf verringerte Verkaufszahlen beruht, was einfach nur logisch ist?

      0

Hinterlasse eine Antwort