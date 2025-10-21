Call of Duty: Black Ops 7: Release könnte vorgezogen werden – Gerücht

Dass Publisher die Veröffentlichung ihrer Spiele gerne mal nach hinten verschieben, kommt des Öfteren vor. Doch nur selten werden sie trotz festgelegtem Termin vorgezogen und sind früher spielbar.
Über einige Beweise für eine Vorverlegung von Call of Duty: Black Ops 7 spricht TheGhostOfHope. Ins Detail geht der Insider zwar nicht und er wisse auch nicht, ob er die Sache mit dem vorzeitigen Release abkaufen soll.
Auch Insider Gaming schreibt über derzeit lose Behauptungen von prominenten Profilen auf Social-Media, hat aber auch nichts Konkretes gehört.
Sollte Activision den Release des Shooters vorverlegen, würde er am 7. November statt dem 14. November erscheinen. Mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. dem PC Game Pass wäre er dann auch früher spielbar.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn sie das wirklich machen sollten müsste im Hintergrund schon alles laufen das eine Woche früher über die Bühne zu drücken. Ist ja nicht nur das man im Store einfach das Datum ändert sondern auch die Disk Spieler müssten 1 Woche vorher beliefert werden
Denke mal wenn da wirklich was passieren sollte dann verkünden sie es diese Woche, also abwarten 🙂
Ich hätte nichts dagegen die Kampagne früher zu spielen🙂
Würde mir eigentlich passen, Ninja Gaiden sollte ich bis dahin eigentlich packen und Outer Worlds lasse ich dann erstmal links liegen.
Ja braucht jetzt auch keiner mehr
Daher es verhältnismäßig spät kommt wäre es nicht komplett verwunderlich.
Womöglich damit Battlefield 6 nicht noch öfter verkauft wird
Natürlich, Season 1 startet bald, Battle Royal kommt. Das alles sind garantiert Gründe (falls das Gerücht stimmt)
Können die auch jetzt bringen, 0 Interesse dieses mal.
🤝
schon klar wieso, ich lasse BO 7 aus.
Denen scheint der Arsch ganz schön auf Grundeis zugehen, nachdem die Integration von COD in den GP gefloppt ist und sich das neue Battlefield so gut verkauft. Am besten wäre es einfach mal eine kreative Pause einzulegen und das Spiel mal grundsätzlich zu überarbeiten, so wie es EA jetzt mit Battlefield getan hat. Das war ja auch damals die Hoffnung, als MS ABK übernommen hat…
Absolut!
nur das die Integration nicht geplatzt ist sondern die meisten Menschen schlicht und ergreifend nicht denken können nur wiederkäuen was andere ihnen Vorgeben, wie du ja hier wunderbar wieder beweist.
Oder hast du auch nur einen einzigen Beweis dafür der nicht auf verringerte Verkaufszahlen beruht, was einfach nur logisch ist?
Die Reihe ist seit Jahren scheisse.
Haben wohl bange wegen Battlefield 🤔