Call of Duty: Black Ops 7: Release-Termin, Jetpacks und mehr geleakt

Ein vorzeitig verfügbarer Werbeclip zu Call of Duty: Black Ops 7 verrät den Release-Termin und deutet Jetpacks an.

Jetpacks, Mechs und ein Release-Termin für Call of Duty: Black Ops 7 sind in einem Online-Spot zu sehen, der vorzeitig heute ausgespielt wurde.

Der von CharlieIntel gepostete Clip wurde mittlerweile wegen Urheberrechte gesperrt.

Unter anderem wurde ein epischer Kampf gegen eine Art Titan gezeigt, während Charaktere sehr hoch springen, was auf Jetpacks oder eine ähnliche Funktion hinweist. CharlieIntel merkt jedoch an, dass der Jetpack nicht zurückkehrt, wie man sich das vielleicht denken mag.

Als Release-Termin für Call of Duty: Black Ops 7 wird der 10. November 2025 angegeben.