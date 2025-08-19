Call of Duty: Black Ops 7: Release-Termin, Jetpacks und mehr geleakt

Jetpacks, Mechs und ein Release-Termin für Call of Duty: Black Ops 7 sind in einem Online-Spot zu sehen, der vorzeitig heute ausgespielt wurde.
Der von CharlieIntel gepostete Clip wurde mittlerweile wegen Urheberrechte gesperrt.
Unter anderem wurde ein epischer Kampf gegen eine Art Titan gezeigt, während Charaktere sehr hoch springen, was auf Jetpacks oder eine ähnliche Funktion hinweist. CharlieIntel merkt jedoch an, dass der Jetpack nicht zurückkehrt, wie man sich das vielleicht denken mag.
Als Release-Termin für Call of Duty: Black Ops 7 wird der 10. November 2025 angegeben.
Jetpacks sackt schon alles🤦♂️
Solange man nicht andauernd durch die Gegend rushen kann, ist das für mich noch in Ordnung, hauptsächlich vielleicht vertikal an Gebäuden hochspringen mit langen Abklingzeiten.
Wurden Jetpacks nicht dementiert?
Jetpacks, okay. Hauptsache das wird nicht son Rumgehopse wie bei Advanced Warfare.
Selbst Advanced Warfare war nicht so ein rumgehopse und geslide wie aktuell 🤪
Lets gooo CoD 😀 Oha…
Bin gespannt drauf, besonders auf die Kampagne. November ist der perfekte Releasezeitraum wegen dem Weihnachtsgeschäft.
Ach COD….Schande über das was es geworden ist!
Da beginnen die Leaks 😅.
Hahahahah nein.