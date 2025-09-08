Call of Duty: Black Ops 7: Remaster-Maps aus Black Ops 2 angedeutet

Treyarch teasert neue Remasters und fortschrittliche Bewegung in Call of Duty: Black Ops 7 an.

Treyarch Design Director Matt Scronce hat kürzlich im Rahmen eines Dev Talks angedeutet, dass zusätzliche Call of Duty: Black Ops 2 Remastered Maps bald im Multiplayer von Black Ops 7 verfügbar sein werden.

Auf Fragen der Community bestätigte Scronce, dass Spieler sich auf weitere Remaster freuen dürfen, auch wenn bisher nur die Karten Raid, Express und Hijacked für den Launch angekündigt sind. Nuketown wurde bislang nicht offiziell bestätigt, wird aber als wahrscheinlicher Post-Launch-Content gehandelt.

Bei den Black Ops 2 Remaster Maps soll es sich um Multiplayer-Karten handeln, die bislang nicht remastert wurden.