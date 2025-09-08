Call of Duty: Black Ops 7: Remaster-Maps aus Black Ops 2 angedeutet

Treyarch Design Director Matt Scronce hat kürzlich im Rahmen eines Dev Talks angedeutet, dass zusätzliche Call of Duty: Black Ops 2 Remastered Maps bald im Multiplayer von Black Ops 7 verfügbar sein werden.
Auf Fragen der Community bestätigte Scronce, dass Spieler sich auf weitere Remaster freuen dürfen, auch wenn bisher nur die Karten Raid, Express und Hijacked für den Launch angekündigt sind. Nuketown wurde bislang nicht offiziell bestätigt, wird aber als wahrscheinlicher Post-Launch-Content gehandelt.
Bei den Black Ops 2 Remaster Maps soll es sich um Multiplayer-Karten handeln, die bislang nicht remastert wurden.
Ah mist, ich muss endlich den SP von BO6 anfangen!
Das sie Maps nehmen von bo2 die noch kein remastered bekommen haben finde ich gut.
Meine Favoriten der Black OPs Reihe sind ja seither immer dabei mit Raid, Express, Hijacked und Nuketown.
Fraglich nur ob die alten guten Maps sich in der heutigen Zeit noch gut spielen lassen