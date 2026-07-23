Call of Duty: Black Ops 7: RICOCHET Anti-Cheat erhält in Season 05 neue Hardware-Sperren

Activision hat einen ausführlichen Einblick in die Weiterentwicklung von RICOCHET Anti-Cheat für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone gegeben.

Mit Season 05 wird das Anti-Cheat-System erneut erweitert und soll insbesondere den kompetitiven Mehrspielermodus besser schützen.

Seit Jahresbeginn wurden laut Activision bereits mehr als 293.000 Accounts gesperrt. Gleichzeitig arbeitet das Entwicklerteam daran, die Erstellung neuer Cheater-Konten zu erschweren und die Durchsetzung von Hardware-Sperren weiter auszubauen.

Fokus auf Ranked Play

Besonderes Augenmerk liegt auf den höchsten Rängen im Ranked Play. Dort würden Cheater ihre Hilfsmittel häufig nur gezielt in entscheidenden Spielsituationen einsetzen, um möglichst unauffällig zu bleiben. Deshalb kombiniert RICOCHET technische Erkennung, Gameplay-Analysen, Telemetriedaten, Spielerberichte und manuelle Untersuchungen, bevor Maßnahmen ergriffen werden.

Zusätzlich kündigt Activision eine intensivere Überwachung der Top-250-Spieler an. Verdächtige Aktivitäten sollen dadurch schneller erkannt und sanktioniert werden.

Schnellere Sperren und mehr Kontoschutz

Bereits in Season 03 führte Activision eine SMS-Zwei-Faktor-Authentifizierung für neue kostenlose PC-Konten ein. Mit Season 05 folgen weitere Verbesserungen beim Kontoschutz sowie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für Konsolenspieler.

Nach Angaben des Unternehmens liegt die durchschnittliche Zeit zwischen der Erkennung eines bestätigten Cheaters und dessen Entfernung aus einem Match inzwischen bei rund sechs Minuten. Activision betont außerdem, dass nicht jede Sperre sofort erfolgt, um Cheat-Entwicklern keine Rückschlüsse auf die eingesetzten Erkennungsmethoden zu ermöglichen.