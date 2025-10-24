Call of Duty: Black Ops 7: Roadmap mit massiven Inhalten zum Launch

Prallgefüllt ist nicht nur der Launch von Call of Duty: Black Ops 7, auch die erste Season des Shooters lockt mit Inhalten.
Wie umfangreich euch die Entwickler schon gleich in den ersten Wochen und Monaten versorgen, wird auf der Roadmap deutlich.
So stehen zum Launch des Spiels 18 Karten für den Multiplayer und zwei Karten für Zombies bereit. Am 20. November kehrt zudem der Klassiker Nuketown zurück.
Mit Season 1 werden dann sieben weitere Multiplayerkarten hinzugefügt und auch Zombies erhält drei weitere.
5 Kommentare
16 Maps zum Start
Und 3 Wochen später zu Season 1 dann schon 23 Maps ist eine Ansage
Ist der ganze content den sie bei bo6 zurückgehalten haben.
Freue mich aber das sie Standoff wiederbringen
der Content ist schon sehr ordentlich aber die sollten lieber alle 2-3 Jahre ein neues Spiel bringen.
Call of Duty sollte generell aufhören mit diesen 3 Entwicklerstudios
So lange sie das beibehalten wird jedes Jahr ein Spiel kommen weil es für jeden Entwickler dann sozusagen 3 Jahre Entwicklung sind
Nuktown only 😉 hoffe auf nächstes Jahr mit neuerer Engine auf bischen neue Futures
Das ist doch schonmal nicht übel für den Anfang, bin auf die Zombie Karten besonders gespannt.