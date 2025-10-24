Call of Duty: Black Ops 7: Roadmap mit massiven Inhalten zum Launch

Call of Duty: Black Ops 7 geht schon zum Launch direkt in die Vollen und zeigt die Inhalte für die ersten Wochen.

Prallgefüllt ist nicht nur der Launch von Call of Duty: Black Ops 7, auch die erste Season des Shooters lockt mit Inhalten.

Wie umfangreich euch die Entwickler schon gleich in den ersten Wochen und Monaten versorgen, wird auf der Roadmap deutlich.

So stehen zum Launch des Spiels 18 Karten für den Multiplayer und zwei Karten für Zombies bereit. Am 20. November kehrt zudem der Klassiker Nuketown zurück.

Mit Season 1 werden dann sieben weitere Multiplayerkarten hinzugefügt und auch Zombies erhält drei weitere.