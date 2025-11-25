Call of Duty: Black Ops 7: Schlechtester Japan-Launch in 20-jähriger Geschichte

Call of Duty: Black Ops 7 verkaufte sich in der ersten Woche laut Zuby_Tech lediglich 12.311-mal, wobei die PS4-Version weniger als 1.800 Exemplare beisteuerte.
Damit liegt der Start unter den Verkaufszahlen von Call of Duty 3 (2007), das 14.117 Einheiten erreichte.
Der japanische Markt gilt ohnehin als schwach für die Reihe, doch auch in Europa zeigen die Daten ein klares Muster: Call of Duty: Black Ops 7 findet insgesamt wenig Anklang.
Ihr wisst aber das Zuby „Tech“ ein Playstation Fanboy Account ist, oder?
Mal abgesehen davon dass sich wohl niemand für Shooter VKs in Japan interessieren dürfte, aber der Typ ist halt ein Grifter 😄
Er ist die größte Witzfigur auf Twitter 😅
An dem Tag als Helldivers für die Xbox angekündigt wurde.. Hatte der einen Meltdown, zu lustig 😂
Ich kenne paar Leute die haben mit cod bo 7 eine Menge Spaß
Ich finde den zombie Modus wie immer echt gut ..
Also habe ich auch meinen Spaß den meisten Spaß aber wenn doppel XP ist 🤣
Oder Kaugummis +