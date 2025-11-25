Call of Duty: Black Ops 7: Schlechtester Japan-Launch in 20-jähriger Geschichte

Einen neuen Tiefpunkt haben die Verkäufe von Call of Duty: Black Ops 7 im japanischen Handel erreicht.

Call of Duty: Black Ops 7 verkaufte sich in der ersten Woche laut Zuby_Tech lediglich 12.311-mal, wobei die PS4-Version weniger als 1.800 Exemplare beisteuerte.

Damit liegt der Start unter den Verkaufszahlen von Call of Duty 3 (2007), das 14.117 Einheiten erreichte.

Der japanische Markt gilt ohnehin als schwach für die Reihe, doch auch in Europa zeigen die Daten ein klares Muster: Call of Duty: Black Ops 7 findet insgesamt wenig Anklang.