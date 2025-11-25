Call of Duty: Black Ops 7: Schlechtester Japan-Launch in 20-jähriger Geschichte

51 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Einen neuen Tiefpunkt haben die Verkäufe von Call of Duty: Black Ops 7 im japanischen Handel erreicht.

Call of Duty: Black Ops 7 verkaufte sich in der ersten Woche laut Zuby_Tech lediglich 12.311-mal, wobei die PS4-Version weniger als 1.800 Exemplare beisteuerte.

Damit liegt der Start unter den Verkaufszahlen von Call of Duty 3 (2007), das 14.117 Einheiten erreichte.

Der japanische Markt gilt ohnehin als schwach für die Reihe, doch auch in Europa zeigen die Daten ein klares Muster: Call of Duty: Black Ops 7 findet insgesamt wenig Anklang.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

51 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 304160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.11.2025 - 16:02 Uhr

    Ihr wisst aber das Zuby „Tech“ ein Playstation Fanboy Account ist, oder?
    Mal abgesehen davon dass sich wohl niemand für Shooter VKs in Japan interessieren dürfte, aber der Typ ist halt ein Grifter 😄

    1
    • DemonSlayer 17645 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 25.11.2025 - 16:14 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Ihr wisst aber das Zuby „Tech“ ein Playstation Fanboy Account ist, oder?

      Er ist die größte Witzfigur auf Twitter 😅

      An dem Tag als Helldivers für die Xbox angekündigt wurde.. Hatte der einen Meltdown, zu lustig 😂

      0
  2. Ripperdom 22095 XP Nasenbohrer Level 1 | 25.11.2025 - 16:19 Uhr

    Ich kenne paar Leute die haben mit cod bo 7 eine Menge Spaß
    Ich finde den zombie Modus wie immer echt gut ..
    Also habe ich auch meinen Spaß den meisten Spaß aber wenn doppel XP ist 🤣
    Oder Kaugummis +

    0

Hinterlasse eine Antwort