Call of Duty: Black Ops 7: Scorestreak mit der steuerbaren Deadeye Drone

Deadeye Drone hebt Black Ops 7 auf ein neues Level in Season 1. Call of Duty: Black Ops 7 Season 1 führt ein steuerbares Drohnen-Sniper-System ein, das das Gefechtstempo grundlegend verändert

In Season 1 von Call of Duty: Black Ops 7 erhaltet ihr erstmals die Möglichkeit, die Deadeye Drone zu steuern, einen fliegenden Scorestreak, der mit einem leistungsstarken Scharfschützengewehr ausgestattet ist.

Diese neue taktische Option erweitert das Arsenal im Multiplayer-Modus und gibt Spielern auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC ein präzises Werkzeug an die Hand, um Gefechte aus der Luft zu dominieren.

Die Deadeye Drone eignet sich für gezielte Ausschaltungen über große Distanz, wodurch sich neue Wege der Gebietskontrolle und strategischen Überwachung ergeben.

Ergänzt wird das System durch zwei Overclocks, mit denen ihr die Drohne weiter verstärken könnt. Diese Upgrades steigern die Feuerkraft und verbessern die Einsatzmöglichkeiten im laufenden Match. Ziel der Entwickler ist es, den Spielern mehr taktische Tiefe zu bieten und zusätzliche Variationen innerhalb des Scorestreak-Systems zu schaffen.

Die Kombination aus Luftkontrolle, Scharfschützenpräzision und individuellen Verbesserungsmöglichkeiten macht die Deadeye Drone zu einem der zentralen Gameplay-Elemente von Season 1. Für Xbox-Spieler und PC-Nutzer entsteht damit eine neue Art, Multiplayer-Matches zu beeinflussen und taktische Vorteile zu sichern.