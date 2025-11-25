Call of Duty: Black Ops 7: Scorestreak mit der steuerbaren Deadeye Drone

Deadeye Drone hebt Black Ops 7 auf ein neues Level in Season 1. Call of Duty: Black Ops 7 Season 1 führt ein steuerbares Drohnen-Sniper-System ein, das das Gefechtstempo grundlegend verändert

In Season 1 von Call of Duty: Black Ops 7 erhaltet ihr erstmals die Möglichkeit, die Deadeye Drone zu steuern, einen fliegenden Scorestreak, der mit einem leistungsstarken Scharfschützengewehr ausgestattet ist.

Diese neue taktische Option erweitert das Arsenal im Multiplayer-Modus und gibt Spielern auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC ein präzises Werkzeug an die Hand, um Gefechte aus der Luft zu dominieren.

Die Deadeye Drone eignet sich für gezielte Ausschaltungen über große Distanz, wodurch sich neue Wege der Gebietskontrolle und strategischen Überwachung ergeben.

Ergänzt wird das System durch zwei Overclocks, mit denen ihr die Drohne weiter verstärken könnt. Diese Upgrades steigern die Feuerkraft und verbessern die Einsatzmöglichkeiten im laufenden Match. Ziel der Entwickler ist es, den Spielern mehr taktische Tiefe zu bieten und zusätzliche Variationen innerhalb des Scorestreak-Systems zu schaffen.

Die Kombination aus Luftkontrolle, Scharfschützenpräzision und individuellen Verbesserungsmöglichkeiten macht die Deadeye Drone zu einem der zentralen Gameplay-Elemente von Season 1. Für Xbox-Spieler und PC-Nutzer entsteht damit eine neue Art, Multiplayer-Matches zu beeinflussen und taktische Vorteile zu sichern.

  1. Robilein 1181290 XP Xboxdynasty Legend Gold | 25.11.2025 - 12:07 Uhr

    Trailer, das können sie😂😂😂

    Die Drohne liest sich interessant und auf die neuen Multiplayer-Maps bin ich gespannt.

  2. Katanameister 250920 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.11.2025 - 12:19 Uhr

    Der Trailer gibt einen guten Überblick auf die Saison, die Drohne ist bestimmt stark, mal sehen wie viele Punkte man für die Aktivierung brauchen wird.

  3. BLACK 8z 102230 XP Profi User | 25.11.2025 - 13:08 Uhr

    Da gibt’s auch so nen Scharfschützengewehr als Scorestreak, welches echt ein Witz ist für alle Gegenspieler, da das Ding sämtliche Wände und alles ignoriert. Somit kann man mal alle quer durch die Map killen… Die hat mir schon nach 3 Tagen den Spaß verdorben.
    Allgemein sind gewisse Scorestreaks total overpowered, hoffe da wird noch was am Balancing gemacht, wobei ich es wahrscheinlich eh nicht mehr stark spielen werde.

  4. HakunaTraumata 109520 XP Master User | 25.11.2025 - 13:08 Uhr

    Mit der Drohne kann ich mich noch anfreunden. Aber was sie sich beim Bestatter gedacht haben der durch Wände schießt weis ich immer noch nicht

    • oldGamer 138955 XP Elite-at-Arms Gold | 25.11.2025 - 15:18 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Naja, relativ zu sehen.
      Kein Plan wieviel Punkte die braucht, aber wenn ich da so an den Heli denke der ballert halt mal eben mindestens 4 Leute im Normalfall weg bis der down ist.
      Und es ist eben „Hand“waffe. Oneshottem tuen genug andere.
      Allerdings finde ich die Reichweite ein weni übertrieben, das muss ich zugeben. 2 Wände sollten maximum sein.

