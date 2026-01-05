Call of Duty: Black Ops 7: Season 01 Reloaded mit Fallout‑Crossover und Kultmap‑Comeback

1 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Black Ops 7 x Warzone: Season 01 Reloaded bringt Fallout‑Crossover und Kultmap‑Comeback.

Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone stehen kurz vor dem Start von Season 01 Reloaded, und die Mid‑Season‑Phase bringt gleich mehrere Highlights mit sich. Call of Duty: Black Ops 7 setzt dabei auf ein großes Fallout‑Crossover, das das Ödland‑Flair direkt in den Shooter transportiert und neue kosmetische Inhalte sowie thematische Events verspricht.

Parallel dazu feiert die beliebte Meltdown‑Multiplayer‑Map ihr Comeback. Call of Duty: Black Ops 7 erweitert damit das Map‑Line‑up um einen Klassiker, der bereits in früheren Teilen für intensive Gefechte gesorgt hat und nun in modernisierter Form zurückkehrt. Die Kombination aus Nostalgie und frischem Crossover‑Content soll Season 01 Reloaded zu einem der markantesten Updates der bisherigen Post‑Launch‑Phase machen.

Warzone wird ebenfalls Teil der neuen Inhalte sein, da das Fallout‑Event beide Spiele verbindet und zusätzliche Überraschungen andeutet. Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone bereiten sich damit auf eine Mid‑Season vor, die sowohl thematisch als auch spielerisch neue Impulse setzt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort