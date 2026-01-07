Call of Duty: Black Ops 7: Season 01 Reloaded steht vor der Tür

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone starten schon bald in Season 01 Reloaded.

Morgen startet Season 01 Reloaded von Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone. Neben einem Fallout-Crossover, das sich über beide Shooter-Varianten erstreckt, warten zahlreiche neue Inhalte auf Black-Ops 7-Spieler.

Diese umfassen unter anderem drei neue Multiplayer-Karten (Yakei, Meltdown und Fringe), eine neue 6v6-Kartenvariante sowie neue zeitlich limitierte Events und Endgame-inhalte.

Zombie-Fans kommen durch die nächste Zombie-Karte sowie den neu hinzugefügten Directed-Modus für die Karte Astra Malorum auf ihre Kosten. Neue wöchentliche Herausforderungen sorgen für die nötige Extramotivation.

Im Verlauf des heutigen Tages plant Entwickler Treyarch mit der Veröffentlichung weiterer Informationen. Die offiziellen Patch Notes sollen dann kurz vor dem Start veröffentlicht werden.

  1. Katanameister 288380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 07:06 Uhr

    Wird morgen ausprobiert, Yakei und Meltdown sehen ganz interessant aus, bin schon nicht mit Fringe in BO6 klargekommen.

  2. Phex83 131900 XP Elite-at-Arms Bronze | 07.01.2026 - 08:00 Uhr

    Mich interessiert vor allem das Fallout Crossover.
    Fringe kennt man schon, schade, ich hatte auf eine kleine Map bzw ein Stakeout 2026 gehofft

  3. Economic 90805 XP Posting Machine Level 1 | 07.01.2026 - 08:01 Uhr

    schon wieder Fringe.. ich hoffe auf gute MW Maps ende Jahr auch mit nem grossen Engine Update

