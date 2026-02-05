Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 BlackCell – neuer Operator, düstere Skin‑Variante und fette Bonusbelohnungen

8 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Mit dem Season‑02‑BlackCell‑Upgrade für Warzone und Black Ops 7 schaltet Call of Duty ein dickes Premium‑Paket frei.

Die zweite Season von Call of Duty: Warzone und Black Ops 7 bringt ein neues BlackCell Battle Pass Upgrade, das sich klar an Spieler richtet, die sofort mit maximalem Tempo in die neue Inhaltswelle starten wollen. Das Paket erweitert den Battle Pass um eine Reihe hochwertiger Extras, die sowohl kosmetisch als auch spielerisch spürbare Vorteile bieten.

Im Mittelpunkt steht ein neuer Operator, begleitet von einer sinisteren alternativen Skin‑Variante, die den düsteren Ton der Season unterstreicht. Dazu kommen zwei Mastercraft‑Blueprints, die mit ihren aufwendigen Designs und Effekten zu den auffälligsten Waffenmodellen der aktuellen Season gehören.

Spieler erhalten außerdem 1.100 Call of Duty Points, die sich direkt für weitere Inhalte einsetzen lassen, sowie 20 Tier Skips, die den Battle‑Pass‑Fortschritt erheblich beschleunigen. Ergänzt wird das Paket durch zusätzliche kosmetische Items und saisonale Boni, die den Einstieg in Season 02 abrunden.

Mit dem BlackCell‑Upgrade setzt Call of Duty erneut auf eine Mischung aus Premium‑Optik, Progression und exklusiven Inhalten – ein Angebot, das vor allem für Spieler attraktiv ist, die die neue Season von Beginn an voll ausreizen möchten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 78820 XP Tastenakrobat Level 4 | 05.02.2026 - 06:56 Uhr

    Da schau ich heute mal rein aber BlackCell habe ich nie gekauft und das werde ich auch nicht. Danke für die Info 👍🏻

    0
  2. Katanameister 316700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.02.2026 - 07:09 Uhr

    Finde Blackcell überteuert, mir reicht der normale Battlepass vollkommen aus.

    0
  3. Robilein 1211950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 07:13 Uhr

    Bei den Skins haben die Entwickler dazugelernt. Es gibt nicht mehr den ganzen bunten Quatsch die gar nichts mehr mit Duty zu tun haben.

    0
    • RumRoGERs 122905 XP Man-at-Arms Silber | 05.02.2026 - 07:31 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Die standard BP skins waren bei BO6 eigentlich ziemlich nice und normal fand ich. Die Premium BP’s und Eventskins waren die wilden Dinger.

      0
      • Robilein 1211950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 07:41 Uhr
        Antwort auf RumRoGERs

        Ah ja stimmt, hast du schon recht ja. Wild ist noch nett ausgedrückt🤣

        Vermisse übrigens die guten alten Modern Warfare Zeiten was die Waffenskins angeht. Die gute alte Benelli M1014 habe ich so oft auf Gold gespielt. Das war noch motivierend.

        0
      • Economic 93625 XP Posting Machine Level 2 | 05.02.2026 - 07:41 Uhr
        Antwort auf RumRoGERs

        Jup die BO6 Events haben es versaut, man hat fast keine Standardskinks zur Auswahl und ca. 20.- für nen neuen Skin ist ziemlich lustig, nujaa egal hoffen wir auf MW dieses Jahr

        0

Hinterlasse eine Antwort