Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 BlackCell – neuer Operator, düstere Skin‑Variante und fette Bonusbelohnungen

Mit dem Season‑02‑BlackCell‑Upgrade für Warzone und Black Ops 7 schaltet Call of Duty ein dickes Premium‑Paket frei.

Die zweite Season von Call of Duty: Warzone und Black Ops 7 bringt ein neues BlackCell Battle Pass Upgrade, das sich klar an Spieler richtet, die sofort mit maximalem Tempo in die neue Inhaltswelle starten wollen. Das Paket erweitert den Battle Pass um eine Reihe hochwertiger Extras, die sowohl kosmetisch als auch spielerisch spürbare Vorteile bieten.

Im Mittelpunkt steht ein neuer Operator, begleitet von einer sinisteren alternativen Skin‑Variante, die den düsteren Ton der Season unterstreicht. Dazu kommen zwei Mastercraft‑Blueprints, die mit ihren aufwendigen Designs und Effekten zu den auffälligsten Waffenmodellen der aktuellen Season gehören.

Spieler erhalten außerdem 1.100 Call of Duty Points, die sich direkt für weitere Inhalte einsetzen lassen, sowie 20 Tier Skips, die den Battle‑Pass‑Fortschritt erheblich beschleunigen. Ergänzt wird das Paket durch zusätzliche kosmetische Items und saisonale Boni, die den Einstieg in Season 02 abrunden.

Mit dem BlackCell‑Upgrade setzt Call of Duty erneut auf eine Mischung aus Premium‑Optik, Progression und exklusiven Inhalten – ein Angebot, das vor allem für Spieler attraktiv ist, die die neue Season von Beginn an voll ausreizen möchten.