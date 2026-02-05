Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 BlackCell – neuer Operator, düstere Skin‑Variante und fette Bonusbelohnungen

Die zweite Season von Call of Duty: Warzone und Black Ops 7 bringt ein neues BlackCell Battle Pass Upgrade, das sich klar an Spieler richtet, die sofort mit maximalem Tempo in die neue Inhaltswelle starten wollen. Das Paket erweitert den Battle Pass um eine Reihe hochwertiger Extras, die sowohl kosmetisch als auch spielerisch spürbare Vorteile bieten.
Im Mittelpunkt steht ein neuer Operator, begleitet von einer sinisteren alternativen Skin‑Variante, die den düsteren Ton der Season unterstreicht. Dazu kommen zwei Mastercraft‑Blueprints, die mit ihren aufwendigen Designs und Effekten zu den auffälligsten Waffenmodellen der aktuellen Season gehören.
Spieler erhalten außerdem 1.100 Call of Duty Points, die sich direkt für weitere Inhalte einsetzen lassen, sowie 20 Tier Skips, die den Battle‑Pass‑Fortschritt erheblich beschleunigen. Ergänzt wird das Paket durch zusätzliche kosmetische Items und saisonale Boni, die den Einstieg in Season 02 abrunden.
Mit dem BlackCell‑Upgrade setzt Call of Duty erneut auf eine Mischung aus Premium‑Optik, Progression und exklusiven Inhalten – ein Angebot, das vor allem für Spieler attraktiv ist, die die neue Season von Beginn an voll ausreizen möchten.
Da schau ich heute mal rein aber BlackCell habe ich nie gekauft und das werde ich auch nicht. Danke für die Info 👍🏻
Finde Blackcell überteuert, mir reicht der normale Battlepass vollkommen aus.
Blackcell leuchtet immer so hässlich. Ich verstehe nicht wer sich das kauft. 😱😂
Bei den Skins haben die Entwickler dazugelernt. Es gibt nicht mehr den ganzen bunten Quatsch die gar nichts mehr mit Duty zu tun haben.
Die standard BP skins waren bei BO6 eigentlich ziemlich nice und normal fand ich. Die Premium BP’s und Eventskins waren die wilden Dinger.
Ah ja stimmt, hast du schon recht ja. Wild ist noch nett ausgedrückt🤣
Vermisse übrigens die guten alten Modern Warfare Zeiten was die Waffenskins angeht. Die gute alte Benelli M1014 habe ich so oft auf Gold gespielt. Das war noch motivierend.
Jup die BO6 Events haben es versaut, man hat fast keine Standardskinks zur Auswahl und ca. 20.- für nen neuen Skin ist ziemlich lustig, nujaa egal hoffen wir auf MW dieses Jahr
Ich werde mal reinschauen aber ich grinde keine BP’s mehr. :-/