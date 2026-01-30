Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 bringt massives Content‑Update

4 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty Season 02 bringt nächste Woche neue Maps, Mars‑Zombies, Ranked Play und mehr.

Season 02 für Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone wird deutlich größer, als die erste Ankündigung vermuten ließ. Zum Start am 5. Februar erwarten Spieler gleich vier Multiplayer‑Maps – Torment, Sake, Nexus und Slums – bevor zur Mid‑Season fünf weitere Karten nachgelegt werden. Parallel dazu kehrt der beliebte Modus Safeguard zurück und erweitert das Multiplayer‑Line‑up.

Auch der Zombies‑Modus wird massiv ausgebaut: Neben der neuen Mars Survival‑Map kommen ein Starting Room‑Modus und Cursed Survival hinzu. Zur Saisonmitte folgt außerdem die neue Zombies‑Location Paradox Junction, die das Mid‑Season‑Update zum Horror‑Highlight macht.

Im Endgame des Shooters tut sich ebenfalls einiges: Neue Fähigkeiten, zusätzliche Herausforderungen und frische Belohnungen sollen die Jagd nach High‑Tier‑Loot weiter anheizen. Dazu startet das heiß erwartete Ranked Play, inklusive neuer Rang‑Belohnungen und spezieller Win‑Challenges.

Abgerundet wird Season 02 durch sieben neue freischaltbare Waffen, über 50 zusätzliche Camos und eine breite Palette an Perks, Events und saisonalen Rewards.

Season 02 zündet damit das bisher größte Update des Jahres – und liefert reichlich Stoff für Multiplayer‑ und Zombies‑Fans gleichermaßen.

Alle Einzelheiten zu den Inhalten des Season 2-Updates findet ihr auch in aller Ausführlichkeit in einem Artikel auf callofduty.com.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 115960 XP Scorpio King Rang 3 | 30.01.2026 - 16:35 Uhr

    Vlt schaue ich im Februar mal wieder rein
    Aber grind hätte man als remasterd nicht noch mal gebraucht

    0
  2. Katanameister 311960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 16:40 Uhr

    Werde ich dann wieder reinschauen, langsam könnten sie auch mal Stakeout als Zukunftskarte rausbringen.

    0
    • HakunaTraumata 115960 XP Scorpio King Rang 3 | 30.01.2026 - 17:37 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Im dev Gespräch hatten sie den Entwickler gefragt zu Skyline, stakeout und Babylon da diese als Gerüchte aufkamen, und da meinte er es ist nicht geplant ist stakeout und Babylon für bo7. Zu Skyline wurde aber nix gesagt, wahrscheinlich kommt eher sowas zu bo7

      0

Hinterlasse eine Antwort