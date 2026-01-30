Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 bringt massives Content‑Update

Season 02 für Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone wird deutlich größer, als die erste Ankündigung vermuten ließ. Zum Start am 5. Februar erwarten Spieler gleich vier Multiplayer‑Maps – Torment, Sake, Nexus und Slums – bevor zur Mid‑Season fünf weitere Karten nachgelegt werden. Parallel dazu kehrt der beliebte Modus Safeguard zurück und erweitert das Multiplayer‑Line‑up.

Auch der Zombies‑Modus wird massiv ausgebaut: Neben der neuen Mars Survival‑Map kommen ein Starting Room‑Modus und Cursed Survival hinzu. Zur Saisonmitte folgt außerdem die neue Zombies‑Location Paradox Junction, die das Mid‑Season‑Update zum Horror‑Highlight macht.

Im Endgame des Shooters tut sich ebenfalls einiges: Neue Fähigkeiten, zusätzliche Herausforderungen und frische Belohnungen sollen die Jagd nach High‑Tier‑Loot weiter anheizen. Dazu startet das heiß erwartete Ranked Play, inklusive neuer Rang‑Belohnungen und spezieller Win‑Challenges.

Abgerundet wird Season 02 durch sieben neue freischaltbare Waffen, über 50 zusätzliche Camos und eine breite Palette an Perks, Events und saisonalen Rewards.

Season 02 zündet damit das bisher größte Update des Jahres – und liefert reichlich Stoff für Multiplayer‑ und Zombies‑Fans gleichermaßen.

Alle Einzelheiten zu den Inhalten des Season 2-Updates findet ihr auch in aller Ausführlichkeit in einem Artikel auf callofduty.com.