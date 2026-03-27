Call of Duty: Black Ops 7: Season 03 Reloaded bringt frische Multiplayer-Schlachten

Fans von Call of Duty: Black Ops 7 können sich auf die neuen Multiplayer-Maps der Season 03 Reloaded freuen.
Das Update bringt am 2. April 2026 eine Vielzahl abwechslungsreicher Schauplätze, die sowohl taktisches Vorgehen als auch schnellen Actionkampf erfordern.
Zu den Highlights zählen:
- Beacon (6v6) – Gefrorene Einrichtung mit brutalen Wetterbedingungen, die schnelle Reaktionen erfordert.
- Abyss (6v6/2v2) – Enge Gefechte in einem sich bewegenden U-Boot, bei denen jede Bewegung zählt.
- Plaza (6v6) – Der legendäre BO2-Nightclub kehrt zurück und bietet eine intensive Multiplayer-Erfahrung, ideal für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen.
- Gridlock (6v6) – Eine zerstörte Stadt nach einem missglückten Heist, perfekt für taktische Kämpfe.
- Mission Trident (20v20) – Großangelegte Gefechte auf offener Wasserfläche in einem ausgedehnten Schiffswerft-Areal.
Mit diesen Maps verspricht Season 03 Reloaded eine dynamische Mischung aus kleinen, intensiven Arenen und großangelegten Schlachtfeldern. Spieler können sowohl im Team als auch in kleineren Duellen ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen.
Ob schnelle Gefechte, strategische Manöver oder epische Massenschlachten – die neuen Karten bringen frischen Wind in die Multiplayer-Erfahrung von Black Ops 7.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sind ja schon ein paar Maps. Ich glaub aber nicht, dass ich mir das Spiel nochmal anschauen werde. Call of Duty BO7 muss und wird ohne mich auskommen.
Abyss und Plaza sehen doch ganz gut aus, die anderen eher mittelmäßig.
Perfekt…Immer her damit..Sehen schon besser aus vor allem Plaza ..Die hab ich geliebt die Karte…Freu mich drauf.🤘
Nein danke
Geschmäcker sind verschieden..
Willst du denn etwa nicht daran teilhaben, eine herrschende Meinung zu schaffen 😉
Abyss würde mir passen, lasse aber BO7 und BF 6 aus und warte auf Nachfolger.
Da muss doch einfach mehr gehen…
Kann mit CoD leider nichts mehr anfangen.