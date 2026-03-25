Call of Duty: Black Ops 7: Season 03 – Warzone bekommt massives Update am 2. April

Call of Duty Warzone und Black Ops 7 läuten mit Season 03 eine neue Phase voller intensiver Gefechte und frischer Inhalte ein.

Mit dem offiziellen Launch-Trailer zu Season 03 heizen Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 die Vorfreude auf die nächste große Content-Welle an.

Unter dem Motto „Triple the pressure. Triple the plays.“ kündigt Activision eine neue Phase intensiver Gefechte und taktischer Möglichkeiten an.

Der Startschuss für Season 03 fällt am 2. April 2026. Spieler dürfen sich auf neue Inhalte freuen, die sowohl Warzone als auch Black Ops 7 erweitern und frische Impulse ins Gameplay bringen.

Mit Season 03 setzen die Entwickler den kontinuierlichen Ausbau des Call of Duty-Ökosystems fort und liefern Spielern neue Gründe, in die Gefechte zurückzukehren.

Der veröffentlichte Trailer gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Wochen auf die Community wartet.