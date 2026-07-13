Call of Duty: Black Ops 7: Season 04 endet mit einem neuen Cinematic und gibt einen Ausblick auf die Zukunft

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Image: Activision Publishing Inc.

Das Season 04-Finale von Black Ops 7 ist da und zeigt, wie die Geschichte nach dem großen Konflikt weitergeht.

Der Konflikt zwischen JSOC und The Guild findet seinen vorläufigen Abschluss: Call of Duty: Black Ops 7 zeigt im neuen Season 04 Outro-Cinematic die Folgen der vergangenen Schlachten und richtet den Blick auf die Zukunft.

Mit dem neuen Video erhalten Spieler einen kurzen Einblick in die Ereignisse nach dem Krieg zwischen den beiden Fraktionen. Das Cinematic zeigt, dass die Auseinandersetzung Spuren hinterlassen hat und gleichzeitig neue Entwicklungen bevorstehen.

Das nächste Kapitel von Black Ops 7

Unter dem Motto „Der Staub legt sich. Helden kehren zurück. Die Zukunft entfaltet sich.“ setzt das Season 04 Outro-Cinematic den Schlusspunkt hinter die aktuelle Handlung.

Konkrete Details zu kommenden Inhalten oder der nächsten Season wurden bislang nicht genannt. Das Video deutet jedoch an, dass die Geschichte von Black Ops 7 noch nicht abgeschlossen ist und weitere Entwicklungen folgen könnten.

Das neue Cinematic ist ab sofort verfügbar und bietet Fans der Reihe einen Blick auf die Ereignisse nach dem Konflikt zwischen JSOC und The Guild.

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1 Kommentar Added

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  1. Katanameister 496760 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.07.2026 - 16:41 Uhr

    Die Geschichte von dem Spiel ist so ziemlich das schlechteste, was ich bei CoD je gesehen habe 🙈.

    0

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